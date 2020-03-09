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На Украине комиссия по этике осудила канал за телемарафон про Сороса
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РИА Новости

На Украине комиссия по этике осудила канал за телемарафон про Сороса

12:21 09.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 9 мар - РИА Новости. Украинская комиссия по вопросам журналистской этики публично осудила телеканал ZIK за "злоупотребление свободой слова" в связи с выходом в эфире телемарафона под названием "Пахнет Соросом".
Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканалу ZIK, чтобы удостовериться в соблюдении запрета на распространение в эфире "языка ненависти" и необъективной информации.
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"Телеканал ZIK нарушил требования статей 6, 9, 10, 15 и 19 Кодекса этики украинского журналиста. Учитывая выявленные нарушения, комиссия расценивает действия журналистов и редакции ZIK как злоупотребление свободой слова и объявляет телеканалу ZIK публичное осуждение", - говорится в решении, опубликованном на официальном сайте комиссии.

В вынесенном решении также говорится, что вышеуказанный эфир был перенасыщен неправдивой информацией, манипуляциями и языком вражды.
"Под видом фактов зрителям предлагают пропагандистские нарративы, что ранее использовались в авторитарных странах и были многократно опровергнуты... Это уже пятый зафиксированный в этом году случай появления на телеканале ZIK дискредитирующих материалов, содержащих ложную информацию, манипуляции и язык вражды в отношении Фонда и Джорджа Сороса", - добавили в комиссии.
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