На Украине комиссия по этике осудила канал за телемарафон про Сороса

КИЕВ, 9 мар - РИА Новости. Украинская комиссия по вопросам журналистской этики публично осудила телеканал ZIK за "злоупотребление свободой слова" в связи с выходом в эфире телемарафона под названием "Пахнет Соросом".
Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканалу ZIK, чтобы удостовериться в соблюдении запрета на распространение в эфире "языка ненависти" и необъективной информации.
"Телеканал ZIK нарушил требования статей 6, 9, 10, 15 и 19 Кодекса этики украинского журналиста. Учитывая выявленные нарушения, комиссия расценивает действия журналистов и редакции ZIK как злоупотребление свободой слова и объявляет телеканалу ZIK публичное осуждение", - говорится в решении, опубликованном на официальном сайте комиссии.
В вынесенном решении также говорится, что вышеуказанный эфир был перенасыщен неправдивой информацией, манипуляциями и языком вражды.
"Под видом фактов зрителям предлагают пропагандистские нарративы, что ранее использовались в авторитарных странах и были многократно опровергнуты... Это уже пятый зафиксированный в этом году случай появления на телеканале ZIK дискредитирующих материалов, содержащих ложную информацию, манипуляции и язык вражды в отношении Фонда и Джорджа Сороса", - добавили в комиссии.