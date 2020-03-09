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В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки
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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки

12:17 09.03.2020 (обновлено: 12:30 09.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстреляла в Горловке
Последствия обстреляла в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстреляла в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли населенный пункт Зайцево на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, ранение получил один мирный житель, сообщил журналистам глава администрации города Иван Приходько.
"В результате обстрела поселка Зайцево по адресу: улица Полетаева, 141, ранение получил мирный житель",- сообщил Приходько.
По его словам, раненый - мужчина 1964 года рождения - получил ранение в результате снайперского огня. "Мирный житель получил ранение в живот... Состояние средней тяжести", - сказал он.
В свою очередь в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что обстрел с применением стрелкового оружия был зафиксирован в 11.40 мск.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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