В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки

По его словам, раненый - мужчина 1964 года рождения - получил ранение в результате снайперского огня. "Мирный житель получил ранение в живот... Состояние средней тяжести", - сказал он.

В свою очередь в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что обстрел с применением стрелкового оружия был зафиксирован в 11.40 мск.