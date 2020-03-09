В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки

ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли населенный пункт Зайцево на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, ранение получил один мирный житель, сообщил журналистам глава администрации города Иван Приходько.
"В результате обстрела поселка Зайцево по адресу: улица Полетаева, 141, ранение получил мирный житель",- сообщил Приходько.
По его словам, раненый - мужчина 1964 года рождения - получил ранение в результате снайперского огня. "Мирный житель получил ранение в живот... Состояние средней тяжести", - сказал он.
В свою очередь в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что обстрел с применением стрелкового оружия был зафиксирован в 11.40 мск.