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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:36+0300
https://ria.ru/20200309/1568338990.html
Эксперт: рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565315318_0:174:2980:1850_1036x0_80_0_0_8014d49f201d25939e62ffc027b88ee5.jpg
РИА Новости

Эксперт: рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники

12:14 09.03.2020 (обновлено: 12:36 09.03.2020)
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© Наталья СеливерстоваПункт обмена валют
Пункт обмена валют
© Наталья Селиверстова
Пункт обмена валют. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%, заявил РИА Новости директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара за баррель (минимум с февраля 2016 года), WTI - до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке - доллар дороже 75 рублей, евро - выше 86 рублей.
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"Российский IT-рынок уже сильно ощутил на себе последствия паники из-за коронавируса. В Китае стоят заводы, либо работают на малую часть своих возможностей. Все это выливается в срыв поставок на наш рынок, невыполнение контрактных обязательств и дефицит, что, в свою очередь, приводит к росту цен. Ситуацию сильно усугубляют нефтяные котировки и слабеющий рубль, что, к сожалению, может привести, в том числе, к невозможности исполнения своих обязательств некоторыми крупными системными интеграторами", - заявил Косарев.
"Все, что касается импортного оборудования, в итоге будет стоить дороже. Все зависит от стоимости рубля. Если негативный тренд сохранится, стоит ожидать повышения цен на 20-40%. В 2014 году стоимость валюты увеличилась на 100%, бытовая техника, компьютерное оборудование также выросло в цене на 50-100%. Будем надеяться, что сейчас такой драматический сценарий не повторится", - добавил он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеДинамика курсов валютЦены на нефтьОПЕКBrentЭкономика
Популярные комментарии
Конечно же цены вырастут ) на всё! на технику \ мобильные устройства. только после восстановления курса на прежний уровень - цены не опустятся :) сто раз проходили. Снова летим в черную дыру. Это рывок или прорыв ?))
9 марта, 12:19
Kristina Broox
320322
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