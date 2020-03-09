Эксперт: рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники

"Российский IT-рынок уже сильно ощутил на себе последствия паники из-за коронавируса. В Китае стоят заводы, либо работают на малую часть своих возможностей. Все это выливается в срыв поставок на наш рынок, невыполнение контрактных обязательств и дефицит, что, в свою очередь, приводит к росту цен. Ситуацию сильно усугубляют нефтяные котировки и слабеющий рубль, что, к сожалению, может привести, в том числе, к невозможности исполнения своих обязательств некоторыми крупными системными интеграторами", - заявил Косарев.