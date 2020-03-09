Ключевой фондовый индекс Бельгии Bel20 обвалился на 6%

На закрытии предыдущих торгов индекс Bel20 составлял 3435 пунктов, в ходе торгов этот показатель опустился до 3237 пунктов. На минимуме в понедельник он опускался до 3189 пунктов.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а его условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала снижение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а для текущего квартала альянс сократил производство нефти на 1,7 миллиона баррелей.