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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:36+0300
https://ria.ru/20200309/1568338791.html
Ключевой фондовый индекс Бельгии Bel20 обвалился на 6%
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РИА Новости

Ключевой фондовый индекс Бельгии Bel20 обвалился на 6%

12:10 09.03.2020 (обновлено: 12:36 09.03.2020)
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© AP Photo / Rick RycroftФондовая биржа
Фондовая биржа
© AP Photo / Rick Rycroft
Фондовая биржа. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Ключевой показатель Брюссельской фондовой биржи - индекс Bel20 - в понедельник падает на 6% на фоне обрушения мировых цен на нефть и падения биржевых рынков.
На закрытии предыдущих торгов индекс Bel20 составлял 3435 пунктов, в ходе торгов этот показатель опустился до 3237 пунктов. На минимуме в понедельник он опускался до 3189 пунктов.
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Все для ослабления России. СМИ назвали виновника обвала цен на нефть
Нефтяные котировки в понедельник обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а его условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала снижение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а для текущего квартала альянс сократил производство нефти на 1,7 миллиона баррелей.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияБельгияЭкономика
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