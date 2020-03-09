Ключевой фондовый индекс Бельгии Bel20 обвалился на 6%

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Ключевой показатель Брюссельской фондовой биржи - индекс Bel20 - в понедельник падает на 6% на фоне обрушения мировых цен на нефть и падения биржевых рынков.
На закрытии предыдущих торгов индекс Bel20 составлял 3435 пунктов, в ходе торгов этот показатель опустился до 3237 пунктов. На минимуме в понедельник он опускался до 3189 пунктов.
Нефтяные котировки в понедельник обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а его условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала снижение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а для текущего квартала альянс сократил производство нефти на 1,7 миллиона баррелей.