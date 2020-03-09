В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров

МИНСК, 9 мар — РИА Новости. Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Москвой о поставках сырья, заявил премьер-министр Сергей Румас. Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Москвой о поставках сырья, заявил премьер-министр Белоруссии

"Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.

По словам Румаса, падение цен на нефть точно так же влияет и на переговоры Минска с альтернативными поставщиками.

Белоруссия и Россия с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Так, Минск не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в России налогового маневра.

Продолжая переговоры с Москвой, Минск ищет альтернативных поставщиков сырья. В частности, есть договоренности с компаниями "Сафмар" и еще пятью российскими поставщиками, а также соглашения по поставке нефти, закупленной у трейдеров, морем через порт в Клайпеде, а затем по железной дороге. Кроме того, в марте Азербайджан поставит Белоруссии три танкера нефти объемом около 250 тысяч тонн.

Обрушение нефтяных котировок

Цены на нефть рухнули на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, майский фьючерс марки Brent снизился на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель, а апрельский фьючерс WTI — на 31,35%, до 28,33 доллара.

Это спровоцировало падение курса российской национальной валюты: доллар, по данным на утро понедельника, торгуется по 74 рубля, евро — по 85 рубля.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.