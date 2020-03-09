В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой

МИНСК, 9 мар — РИА Новости. Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Москвой о поставках сырья, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
"Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.
По словам Румаса, падение цен на нефть точно так же влияет и на переговоры Минска с альтернативными поставщиками.
Белоруссия и Россия с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Так, Минск не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в России налогового маневра.
Продолжая переговоры с Москвой, Минск ищет альтернативных поставщиков сырья. В частности, есть договоренности с компаниями "Сафмар" и еще пятью российскими поставщиками, а также соглашения по поставке нефти, закупленной у трейдеров, морем через порт в Клайпеде, а затем по железной дороге. Кроме того, в марте Азербайджан поставит Белоруссии три танкера нефти объемом около 250 тысяч тонн.
Обрушение нефтяных котировок
Это спровоцировало падение курса российской национальной валюты: доллар, по данным на утро понедельника, торгуется по 74 рубля, евро — по 85 рубля.
Срыв сделки ОПЕК+
Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава россйиского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
21 февраля, 14:29Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии