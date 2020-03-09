Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T14:51+0300
https://ria.ru/20200309/1568338717.html
Президент Южной Кореи заявил, что эпидемия коронавируса пошла на спад
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567728094_792:0:3385:1458_1036x0_80_0_0_76e6bf866d68847c5e094edff10fbd31.jpg
РИА Новости

Президент Южной Кореи заявил, что эпидемия коронавируса пошла на спад

12:09 09.03.2020 (обновлено: 14:51 09.03.2020)
11622
© REUTERS / YonhapЮжнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
© REUTERS / Yonhap
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
СЕУЛ, 9 мар — РИА Новости. Темпы эпидемии нового типа коронавируса замедляются, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на совещании с советниками.

"После пика в росте числа зараженных коронавирусом Covid-2019 28 февраля с 916 новыми зараженными вчера, 8 марта, их количество достигло 248 и показывает непрерывную тенденцию к снижению. Мы должны сохранить эту тенденцию", — уточнил он.

Однако, по мнению Мун Чжэ Ина, пока "нельзя проявлять оптимизм", поскольку в Тэгу, провинции Кёнсан-Пукто и других районах Южной Кореи наблюдаются случаи массового распространения вируса в небольших локальных сообществах: это может привести еще к одной крупной вспышке инфекции.

Эпидемия Covid-19

О первых случаях пневмонии неизвестного происхождения у жителей китайского города Ухань объявили в конце прошлого года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Вчера, 22:15
Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
По данным на 9 марта, число зараженных по всему миру превысило 109 тысяч, умерли 3816 человек, выздоровели более 62 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и Германии. Так, в Южной Корее заболели свыше 7,4 тысячи человек, более 50 скончались.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Лоукостер "Победа" с 11 по 31 марта приостановит все рейсы в Италию в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд на ряд территорий из-за коронавируса.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
2792217
Обсудить 2
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМун Чжэ ИнЮжная КореяВ мире
Рекомендуем
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время неформального ужина в ресторане Высота 5642 в Сочи
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Ветер в Москве
Синоптики пообещали резкое похолодание в Москве в конце недели
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Автомобиль сервиса московского каршеринга
Автовладельцы на грани нервного срыва: каршеринг захватил все стоянки
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Цена на нефть Brent падает на 30%
Пункт обмена валют
Московские обменники продают доллары по прежним курсам
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Американские доллары
Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
18:33В Дублине из-за COVID-19 отменили парад в честь Дня святого Патрика
Лента новостейМолния