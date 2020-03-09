Президент Южной Кореи заявил, что эпидемия коронавируса пошла на спад

СЕУЛ, 9 мар — РИА Новости. Темпы эпидемии нового типа коронавируса замедляются, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на совещании с советниками.
"После пика в росте числа зараженных коронавирусом Covid-2019 28 февраля с 916 новыми зараженными вчера, 8 марта, их количество достигло 248 и показывает непрерывную тенденцию к снижению. Мы должны сохранить эту тенденцию", — уточнил он.
Однако, по мнению Мун Чжэ Ина, пока "нельзя проявлять оптимизм", поскольку в Тэгу, провинции Кёнсан-Пукто и других районах Южной Кореи наблюдаются случаи массового распространения вируса в небольших локальных сообществах: это может привести еще к одной крупной вспышке инфекции.
Эпидемия Covid-19
О первых случаях пневмонии неизвестного происхождения у жителей китайского города Ухань объявили в конце прошлого года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.
По данным на 9 марта, число зараженных по всему миру превысило 109 тысяч, умерли 3816 человек, выздоровели более 62 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и Германии. Так, в Южной Корее заболели свыше 7,4 тысячи человек, более 50 скончались.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Лоукостер "Победа" с 11 по 31 марта приостановит все рейсы в Италию в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд на ряд территорий из-за коронавируса.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса