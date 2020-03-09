Президент Южной Кореи заявил, что эпидемия коронавируса пошла на спад

"После пика в росте числа зараженных коронавирусом Covid-2019 28 февраля с 916 новыми зараженными вчера, 8 марта, их количество достигло 248 и показывает непрерывную тенденцию к снижению. Мы должны сохранить эту тенденцию", — уточнил он.

Эпидемия Covid-19

По данным на 9 марта, число зараженных по всему миру превысило 109 тысяч, умерли 3816 человек, выздоровели более 62 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и Германии. Так, в Южной Корее заболели свыше 7,4 тысячи человек, более 50 скончались.