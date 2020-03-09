Саудовская биржа Tadawul обвалилась более чем на 9%

В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.