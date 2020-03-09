Саудовская биржа Tadawul обвалилась более чем на 9%

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Индекс саудовской биржи Tadawul открыл торги понедельника падением на 9,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.03 мск индекс Tadawul опускается на 9,2%, до 6216,48 пункта.
Торгующиеся на бирже акции государственной нефтяной компании Saudi Aramco на старте торгов упали сразу на максимально допустимые 10% - до 27 риалов (7,2 доллара). В воскресенье стоимость акций впервые опустилась ниже цены IPO в 32 риала (8,5 доллара).
Падение акций происходит на фоне обвала мировых цен на нефть более чем на 30%. Нефтяные котировки обрушились после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении.
В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.