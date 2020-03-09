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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:36+0300
https://ria.ru/20200309/1568338596.html
Саудовская биржа Tadawul обвалилась более чем на 9%
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568332774_0:0:2728:1534_1036x0_80_0_0_52762d4fe490eb69aaab51e84533b496.jpg
РИА Новости

Саудовская биржа Tadawul обвалилась более чем на 9%

12:03 09.03.2020 (обновлено: 12:36 09.03.2020)
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© AP Photo / Kamran JebreiliСитуация на фондовых биржах
Ситуация на фондовых биржах
© AP Photo / Kamran Jebreili
Ситуация на фондовых биржах. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Индекс саудовской биржи Tadawul открыл торги понедельника падением на 9,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.03 мск индекс Tadawul опускается на 9,2%, до 6216,48 пункта.
Торгующиеся на бирже акции государственной нефтяной компании Saudi Aramco на старте торгов упали сразу на максимально допустимые 10% - до 27 риалов (7,2 доллара). В воскресенье стоимость акций впервые опустилась ниже цены IPO в 32 риала (8,5 доллара).
Табличка на объекте Saudi Aramco
11:57Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Котировки акций Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10%
Падение акций происходит на фоне обвала мировых цен на нефть более чем на 30%. Нефтяные котировки обрушились после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении.
В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьSaudi AramcoОПЕКСаудовская АравияЭкономика
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