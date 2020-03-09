"Из России с любовью" – лучший фильм о Джеймсе Бонде, по мнению СМИ

"Из России с любовью" (1963) - вторая серия бондианы. Лучшая работа Шона Коннери в роли агента 007. Прекрасный подбор актеров: Роберт Шоу, Педро Армендарис , Даниела Бианки, Лотте Ленья.
"Из России с любовью" (1963) - вторая серия бондианы. Лучшая работа Шона Коннери в роли агента 007. Прекрасный подбор актеров: Роберт Шоу, Педро Армендарис , Даниела Бианки, Лотте Ленья.
"Голдфингер" (1964) – третий фильм цикла. Премия "Оскар" за звуковые эффекты. Роль суперагента в третий раз сыграл Шон Коннери, а его главного противника Аурика Голдфингера – немец Герт Фребе (на английском языке его озвучивал Майкл Коллинз).
"Голдфингер" (1964) – третий фильм цикла. Премия "Оскар" за звуковые эффекты. Роль суперагента в третий раз сыграл Шон Коннери, а его главного противника Аурика Голдфингера – немец Герт Фребе (на английском языке его озвучивал Майкл Коллинз).
"На секретной службе ее величества" (1969) – шестой по счету и единственный с Джорджем Лэзенби (Джеймс Бонд). Он получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль. Обозреватели также высоко оценили Дайану Ригг (Тереза ди Винченцо).
"На секретной службе ее величества" (1969) – шестой по счету и единственный с Джорджем Лэзенби (Джеймс Бонд). Он получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль. Обозреватели также высоко оценили Дайану Ригг (Тереза ди Винченцо).
"Искры из глаз" (1987) – пятнадцатый фильм о похождениях агента 007, Тимоти Далтон сыграл в нем главную роль впервые и сразу понравился зрителям. Последняя лента бондианы на тему "холодной войны"
"Искры из глаз" (1987) – пятнадцатый фильм о похождениях агента 007, Тимоти Далтон сыграл в нем главную роль впервые и сразу понравился зрителям. Последняя лента бондианы на тему "холодной войны"
"Живи и дай умереть!" (1973) – восьмая часть франшизы и первый фильм для Роджера Мура. Обозреватели полагают, что это не лучший Бонд в его исполнении, но очень хвалят Яфета Котто за роль мистера Бига.
"Живи и дай умереть!" (1973) – восьмая часть франшизы и первый фильм для Роджера Мура. Обозреватели полагают, что это не лучший Бонд в его исполнении, но очень хвалят Яфета Котто за роль мистера Бига.
"Шпион который меня любил" (1977) – десятый фильм о суперагенте. Обозреватели хвалят Роджера Мура в главной роли и Курда Юргенса в роли маньяка Карла Стромберга, мечтающего о подводной цивилизации. Критики особо отметили режиссера Льюиса Гилберта и оператора Клода Ренуара (внука художника), который прекрасно справился с подводными съемками.
"Шпион который меня любил" (1977) – десятый фильм о суперагенте. Обозреватели хвалят Роджера Мура в главной роли и Курда Юргенса в роли маньяка Карла Стромберга, мечтающего о подводной цивилизации. Критики особо отметили режиссера Льюиса Гилберта и оператора Клода Ренуара (внука художника), который прекрасно справился с подводными съемками.
"Живешь только дважды" (1967) – пятая история о Бонде. Над сценарием работал знаменитый английский писатель Роальд Даль. Сюжет связан с Японией. По мнению, журналистов издания, это не лучший фильм с Шоном Коннери в главной роли, но они очень хвалят финальные сцены и битвы в воздухе.
"Живешь только дважды" (1967) – пятая история о Бонде. Над сценарием работал знаменитый английский писатель Роальд Даль. Сюжет связан с Японией. По мнению, журналистов издания, это не лучший фильм с Шоном Коннери в главной роли, но они очень хвалят финальные сцены и битвы в воздухе.
"Казино Рояль" (2006) – двадцать первый по счету. Обозреватели считают, что две трети фильма – прекрасны, одна треть – могла бы быть лучше. Суперагента впервые сыграл Дэниел Крейг.
"Казино Рояль" (2006) – двадцать первый по счету. Обозреватели считают, что две трети фильма – прекрасны, одна треть – могла бы быть лучше. Суперагента впервые сыграл Дэниел Крейг.
"Доктор Ноу" (1962) – первая часть киноверсии романа Яна Флеминга с Шоном Коннери в главной роли. У картины нет заглавной песни, зато в нем прекрасно сыграла Урсула Андресс (Ханни Райдер).
"Доктор Ноу" (1962) – первая часть киноверсии романа Яна Флеминга с Шоном Коннери в главной роли. У картины нет заглавной песни, зато в нем прекрасно сыграла Урсула Андресс (Ханни Райдер).
"Только для твоих глаз" (1981) – двенадцатый фильм о суперагенте. Лучшей в нем обозреватели называют Кароль Буке, исполнившей роль Мелины Хэлвок."
"Только для твоих глаз" (1981) – двенадцатый фильм о суперагенте. Лучшей в нем обозреватели называют Кароль Буке, исполнившей роль Мелины Хэлвок."