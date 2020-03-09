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2020-03-09T14:08+0300
https://ria.ru/20200309/1568338557.html
"Из России с любовью" – лучший фильм о Джеймсе Бонде, по мнению СМИ
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РИА Новости

"Из России с любовью" – лучший фильм о Джеймсе Бонде, по мнению СМИ

14:06 09.03.2020 (обновлено: 14:08 09.03.2020)
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Журналисты британского издания Independent - Адам Уайт и Александра Полллард - составили рейтинг фильмов о Джеймсе Бонде. Первую строчку занял "Из России с любовью" (1963).
По мнению обозревателей издания, большие бюджеты не всегда гарантировали зрительский успех. Они также пришли к выводу о том, что с новым актером в главной роли первый фильм получался лучше, чем последующие.
© Компания United Artists

"Из России с любовью" (1963)  - вторая серия бондианы. Лучшая работа Шона Коннери в роли агента 007. Прекрасный подбор актеров:  Роберт Шоу, Педро Армендарис , Даниела Бианки, Лотте Ленья.

Кадр из фильма Из России с любовью (From Russia with Love), 1963 год
1 из 10

"Из России с любовью" (1963)  - вторая серия бондианы. Лучшая работа Шона Коннери в роли агента 007. Прекрасный подбор актеров:  Роберт Шоу, Педро Армендарис , Даниела Бианки, Лотте Ленья.

© Компания United Artists
© Eon Productions Ltd. (1964)

"Голдфингер" (1964) – третий фильм цикла. Премия "Оскар" за звуковые эффекты. Роль суперагента в третий раз сыграл Шон Коннери, а его главного противника  Аурика Голдфингера – немец Герт Фребе (на английском языке его озвучивал Майкл Коллинз).

Кадр из фильма Голдфингер
2 из 10

"Голдфингер" (1964) – третий фильм цикла. Премия "Оскар" за звуковые эффекты. Роль суперагента в третий раз сыграл Шон Коннери, а его главного противника  Аурика Голдфингера – немец Герт Фребе (на английском языке его озвучивал Майкл Коллинз).

© Eon Productions Ltd. (1964)
© Eon Productions Ltd. (1969)

"На секретной службе ее величества" (1969) – шестой по счету и единственный с Джорджем Лэзенби (Джеймс Бонд). Он получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль. Обозреватели также высоко оценили Дайану Ригг (Тереза ди Винченцо).

Кадр из фильма На секретной службе ее Величества
3 из 10

"На секретной службе ее величества" (1969) – шестой по счету и единственный с Джорджем Лэзенби (Джеймс Бонд). Он получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль. Обозреватели также высоко оценили Дайану Ригг (Тереза ди Винченцо).

© Eon Productions Ltd. (1969)
© Eon Productions Ltd. (1987)

"Искры из глаз" (1987) – пятнадцатый фильм о похождениях агента 007, Тимоти Далтон сыграл в нем главную роль впервые и сразу понравился зрителям. Последняя лента бондианы на тему "холодной войны"

Кадр из фильма Искры из глаз
4 из 10

"Искры из глаз" (1987) – пятнадцатый фильм о похождениях агента 007, Тимоти Далтон сыграл в нем главную роль впервые и сразу понравился зрителям. Последняя лента бондианы на тему "холодной войны"

© Eon Productions Ltd. (1987)
© Eon Productions Ltd. (1973)

"Живи и дай умереть!" (1973) – восьмая часть франшизы и первый фильм для Роджера Мура. Обозреватели полагают, что это не лучший Бонд в его исполнении, но очень хвалят Яфета Котто за роль мистера Бига.

Яфет Котто в роли Кананги (Мистер Биг) и Роджер Мур в роли Джеймса Бонда в фильме Живи и дай умереть
5 из 10

"Живи и дай умереть!" (1973) – восьмая часть франшизы и первый фильм для Роджера Мура. Обозреватели полагают, что это не лучший Бонд в его исполнении, но очень хвалят Яфета Котто за роль мистера Бига.

© Eon Productions Ltd. (1973)
© Eon Productions Ltd. (1977)

"Шпион который меня любил" (1977) – десятый фильм о суперагенте. Обозреватели хвалят Роджера Мура в главной роли и Курда Юргенса в роли маньяка Карла Стромберга, мечтающего о подводной цивилизации. Критики особо отметили режиссера Льюиса Гилберта и оператора Клода Ренуара (внука художника), который прекрасно справился с подводными съемками.

Кадр из фильма Шпион, который меня любил
6 из 10

"Шпион который меня любил" (1977) – десятый фильм о суперагенте. Обозреватели хвалят Роджера Мура в главной роли и Курда Юргенса в роли маньяка Карла Стромберга, мечтающего о подводной цивилизации. Критики особо отметили режиссера Льюиса Гилберта и оператора Клода Ренуара (внука художника), который прекрасно справился с подводными съемками.

© Eon Productions Ltd. (1977)
© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1967)

"Живешь только дважды" (1967) – пятая история о Бонде. Над сценарием работал знаменитый английский писатель Роальд Даль. Сюжет связан с Японией. По мнению, журналистов издания, это не лучший фильм с Шоном Коннери в главной роли, но они очень хвалят финальные сцены и битвы в воздухе.

Кадр из фильма Живешь только дважды
7 из 10

"Живешь только дважды" (1967) – пятая история о Бонде. Над сценарием работал знаменитый английский писатель Роальд Даль. Сюжет связан с Японией. По мнению, журналистов издания, это не лучший фильм с Шоном Коннери в главной роли, но они очень хвалят финальные сцены и битвы в воздухе.

© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1967)
© Columbia Pictures (2006)

"Казино Рояль" (2006) – двадцать первый по счету. Обозреватели считают, что две трети фильма – прекрасны, одна треть – могла бы быть лучше. Суперагента впервые сыграл Дэниел Крейг.

Кадр из фильма Казино Рояль
8 из 10

"Казино Рояль" (2006) – двадцать первый по счету. Обозреватели считают, что две трети фильма – прекрасны, одна треть – могла бы быть лучше. Суперагента впервые сыграл Дэниел Крейг.

© Columbia Pictures (2006)
© Eon Productions Ltd. (1962)

"Доктор Ноу" (1962) – первая часть киноверсии романа Яна Флеминга с Шоном Коннери в главной роли. У картины нет заглавной песни, зато в нем прекрасно сыграла Урсула Андресс (Ханни Райдер).  

Кадр из фильма Доктор Ноу
9 из 10

"Доктор Ноу" (1962) – первая часть киноверсии романа Яна Флеминга с Шоном Коннери в главной роли. У картины нет заглавной песни, зато в нем прекрасно сыграла Урсула Андресс (Ханни Райдер).  

© Eon Productions Ltd. (1962)
© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

"Только для твоих глаз" (1981) – двенадцатый фильм о суперагенте. Лучшей в нем обозреватели называют Кароль Буке, исполнившей роль Мелины Хэлвок."

Кароль Буке в роли Мелины Хейвлок в фильме Только для твоих глаз
10 из 10

"Только для твоих глаз" (1981) – двенадцатый фильм о суперагенте. Лучшей в нем обозреватели называют Кароль Буке, исполнившей роль Мелины Хэлвок."

© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
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Культуралучшие фильмыКино и сериалыНовости культурыДжеймс Бонд
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