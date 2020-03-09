Клишас отметил роль поправок в Конституцию на фоне ситуации на рынках

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Предложенные президентом РФ поправки в конституцию в условиях экономической нестабильности становятся еще более актуальными, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию Андрей Клишас.
"В условиях нестабильности на мировых рынках поправки в конституцию, которые предложил президент, становятся еще более актуальными", - сказал сенатор. По его словам, речь идет как о социальных гарантиях для людей, так и о предложениях по совершенствованию организации и функционированию органов публичной власти.
"Граждане должны получить конституционные гарантии того, что даже в непростых экономических условиях государство не вправе отказываться от своих социальных обязательств перед людьми", - отметил Клишас.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Среди социальных мер, предложенных президентом – закрепление на конституционном уровне условия, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть не ниже прожиточного минимума, а также закрепление норм о достойном пенсионном обеспечении и индексации пенсий.