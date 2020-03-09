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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:36+0300
https://ria.ru/20200309/1568338208.html
Клишас отметил роль поправок в Конституцию на фоне ситуации на рынках
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:58:3056:1777_1036x0_80_0_0_8de403d4bc998123faf6550d072e843b.jpg
РИА Новости

Клишас отметил роль поправок в Конституцию на фоне ситуации на рынках

11:51 09.03.2020 (обновлено: 12:36 09.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Предложенные президентом РФ поправки в конституцию в условиях экономической нестабильности становятся еще более актуальными, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию Андрей Клишас.
"В условиях нестабильности на мировых рынках поправки в конституцию, которые предложил президент, становятся еще более актуальными", - сказал сенатор. По его словам, речь идет как о социальных гарантиях для людей, так и о предложениях по совершенствованию организации и функционированию органов публичной власти.
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"Граждане должны получить конституционные гарантии того, что даже в непростых экономических условиях государство не вправе отказываться от своих социальных обязательств перед людьми", - отметил Клишас.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Среди социальных мер, предложенных президентом – закрепление на конституционном уровне условия, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть не ниже прожиточного минимума, а также закрепление норм о достойном пенсионном обеспечении и индексации пенсий.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьГолосование по поправкам в КонституциюАндрей КлишасГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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