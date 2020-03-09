Клишас отметил роль поправок в Конституцию на фоне ситуации на рынках

"В условиях нестабильности на мировых рынках поправки в конституцию, которые предложил президент, становятся еще более актуальными", - сказал сенатор. По его словам, речь идет как о социальных гарантиях для людей, так и о предложениях по совершенствованию организации и функционированию органов публичной власти.