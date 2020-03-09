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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:36+0300
https://ria.ru/20200309/1568338125.html
Эксперт рассказал о самом негативном сценарии с ценами на нефть
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565010601_0:179:1732:1153_1036x0_80_0_0_9e4e5af0bc12993c994457256df7193c.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о самом негативном сценарии с ценами на нефть

12:13 09.03.2020 (обновлено: 12:36 09.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФакел стационарной платформы компании "Лукойл" на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
Факел стационарной платформы компании Лукойл на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цена нефти может краткосрочно опуститься ниже 17 долларов за баррель при "абсолютно негативном" сценарии, с другой стороны уже в марте рынок может вернуться к значениям 40-50 долларов, поделился мнением с РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.
Нефтяные котировки ранее в понедельник обвалились на 30% после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ в пятницу участники не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу у участников прежнего альянса нет. Баррель Brent дешевел до 31,38 доллара за баррель, WTI - до 27,9 доллара (минимумов за четыре года). Курсы основных мировых валют к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном рынке: доллар дороже 75 рублей, евро - выше 86 рублей.
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"В течение недели или двух рынок найдет новый равновесный уровень цены нефти, и многое будет зависеть от темпов восстановления китайского производства и торговли. Ниже 30 долларов США за баррель нефть стоить не может, хотя спекулятивно на несколько сессий мы при абсолютно негативном сценарии можем увидеть вплоть до 17 долларов. Но пока возврат цены нефти ожидается в интервал 40-50 долларов за баррель", - сказал Ордов.
Также, по его словам, курс рубля должен вернуться к привычным значениям вместе с нефтью: "Если цены на нефть вернутся выше 43 долларов, то курс 73 рубля за доллар так и останется максимально возможным в кратко- и среднесрочной перспективе".
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"Многое будет зависеть от действий ЦБ РФ и Минфина. У них достаточно инструментов и резервов, чтобы сдержать спекулятивный цунами, за которым пока не просматривается девальвация рубля на интервале, как минимум, полгода", - добавил он.
"Если кто-то последние три года хотел продать доллар по выгодному курсу, то, возможно, 73 - это та самая локальная возможность выгодного обмена", - подытожил Ордов.
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