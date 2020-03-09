Эксперт рассказал о самом негативном сценарии с ценами на нефть

"В течение недели или двух рынок найдет новый равновесный уровень цены нефти, и многое будет зависеть от темпов восстановления китайского производства и торговли. Ниже 30 долларов США за баррель нефть стоить не может, хотя спекулятивно на несколько сессий мы при абсолютно негативном сценарии можем увидеть вплоть до 17 долларов. Но пока возврат цены нефти ожидается в интервал 40-50 долларов за баррель", - сказал Ордов.