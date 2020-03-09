Китай после ракетных пусков КНДР призвал стороны сохранять диалог

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Нынешняя ситуация на Корейском полуострове остается сложной и чувствительной, мы призываем все заинтересованные стороны проявить взаимную гибкость, поддерживать диалог и консультации, а также прикладывать активные усилия для сохранения нынешней разрядки обстановки, продвижения денуклеаризации и реализации продолжительного мира на Корейском полуострове и в регионе", - заявил дипломат.