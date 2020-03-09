Китай после ракетных пусков КНДР призвал стороны сохранять диалог

Ранее сообщалось, что КНДР произвела пуск ракет малой дальности нескольких видов из района аэродрома Сондок в провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря, наивысшая дальность полета составила примерно 200 километров, высота 50 километров.
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Нынешняя ситуация на Корейском полуострове остается сложной и чувствительной, мы призываем все заинтересованные стороны проявить взаимную гибкость, поддерживать диалог и консультации, а также прикладывать активные усилия для сохранения нынешней разрядки обстановки, продвижения денуклеаризации и реализации продолжительного мира на Корейском полуострове и в регионе", - заявил дипломат.
КНДР провела первый пуск ракет в 2020 году 2 марта в 12.37 (06.37 мск) в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан. Дальность полета ракет составила около 240 километров, высота около 35 километров. Позже КНДР заявила, что лидер страны Ким Чен Ын на месте руководил учениями дальнобойной артиллерии Корейской Народной Армии, что стало продолжением объединенных военных учений, прошедших 28 февраля.
Последний раз в 2019 году КНДР произвела пуск двух снарядов малой дальности, РСЗО крупного калибра в сторону Японского моря 28 ноября 2019 года. Они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между двумя пусками – 30 секунд. Позже КНДР заявила, что это была "окончательная проверка" сверхкрупной пусковой установки РСЗО. Пусками руководил Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.