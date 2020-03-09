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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:37+0300
https://ria.ru/20200309/1568337862.html
Эксперт рассказал, повлияет ли падение курса рубля на цены авиабилетов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, повлияет ли падение курса рубля на цены авиабилетов

11:39 09.03.2020 (обновлено: 12:37 09.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Из-за падения курса рубля вырастут цены на билеты по международным направлениям и расходы авиакомпаний, однако последние не смогут переложить дополнительные издержки на пассажира из-за снижения спроса; цены на внутренние рейсы традиционно поднимутся в связи с сезонными колебаниями, но будут расти медленнее, чем годом ранее, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обрушения цен на нефть - доллар рос до 73,32 рубля (максимума с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется в районе 72,75 рубля, евро - 82,9 рубля.
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"Конечно, изменение курса приведет к тому, что билеты на международных направлениях в рублях будут дороже. Также увеличатся и рублевые расходы авиакомпаний на лизинг воздушных судов, их обслуживание", - сказал Пантелеев.
Он добавил, что, в то же время, у авиакомпаний не будет возможности переложить дополнительные издержки на клиента, так как рост тарифов только подстегнет падение спроса.
"В нынешней ситуации рост цен на внутрироссийских направлениях будет происходить неизбежно, но не из-за курса рубля, а в силу сезонных колебаний - традиционно с апреля цены подрастают. Более того, сложная ситуация на рынке приведет к тому, что сейчас цены будут расти медленнее, чем годом ранее", - подчеркнул эксперт.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеОлег Пантелеев"Авиапорт"РубльЭкономика
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