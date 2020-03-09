Эксперт рассказал, повлияет ли падение курса рубля на цены авиабилетов

"В нынешней ситуации рост цен на внутрироссийских направлениях будет происходить неизбежно, но не из-за курса рубля, а в силу сезонных колебаний - традиционно с апреля цены подрастают. Более того, сложная ситуация на рынке приведет к тому, что сейчас цены будут расти медленнее, чем годом ранее", - подчеркнул эксперт.