Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"

"Слушая музыку композитора, я все больше убеждался в ее неоднозначности. Веселая и радостная по-детски безмятежная на поверхности, где-то в подводных, глубинных ее течениях она таит много… диссонансов, и их хочется исследовать… И, вслед за Бриттеном, мы скорее только ставим вопросы, а не даем на них ответы – однозначные, во всяком случае. Пусть это будет задачей зрителя. В этом и состоит его непосредственное активное участие", - подчеркнул режиссер.