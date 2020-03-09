Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Большой театр представил премьеру оперы для детей "Маленький трубочист" британского композитора Бенджамина Бриттена, сообщили в пресс-службе ГАБТа.
Новую версию "Трубочиста" в Большом театре предложил известный московский режиссер Олег Долин (вместе с дирижером-постановщиком Айратом Кашаевым и художником Евгенией Панфиловой).
Спектакль задумывался Бриттеном как интерактивное представление, в котором зрители должны были принимать непосредственное участие. И в первой части - "Давайте создадим оперу!" - разучивались четыре песни для публики, а во второй рассказывалась история "маленького трубочиста".
"Это очень популярная опера в Великобритании и в России. Всем известна история про образцовую английскую семью, куда попадает несчастный мальчик. Так вот, этого вовсе не будет. Не уютный мир с камином и барышнями в белых чепчиках… Наоборот, мы окажемся в таинственном учреждении, закрытом от посторонних глаз. Нечто напоминающее исследовательский институт для чудесных детей, обладающих экстраординарными способностями. Только выйти оттуда самостоятельно нельзя!" - сказал накануне премьеры режиссер.
© Фото : Павел Рычков / Большой театрПремьера оперы "Маленький трубочист"
© Фото : Павел Рычков / Большой театр
Премьера оперы "Маленький трубочист"
По словам Долина, загадочность всего происходящего создатели спектакля хотели передать в стиле "нуар". Местом действия осталась Англия, где по всей стране разыскивают необычных детей, а за находки обещана награда. Маленький трубочист тоже оказывается удивительным ребенком, который попадая в компанию новых друзей, меняет и их, призывая к действию.
"Слушая музыку композитора, я все больше убеждался в ее неоднозначности. Веселая и радостная по-детски безмятежная на поверхности, где-то в подводных, глубинных ее течениях она таит много… диссонансов, и их хочется исследовать… И, вслед за Бриттеном, мы скорее только ставим вопросы, а не даем на них ответы – однозначные, во всяком случае. Пусть это будет задачей зрителя. В этом и состоит его непосредственное активное участие", - подчеркнул режиссер.
В спектакле, который исполняется на английском и русском языках, принимает участие детская группа Камерной сцены имени Покровского.
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