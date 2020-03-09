Эксперт: ЦБ может повысить ключевую ставку из-за падения курса рубля

"Поскольку резкий рост курса доллара действительно является проинфляционным фактором, мы не исключаем встречных действий ЦБ, в том числе и повышения ключевой ставки", - сказал Проклов.

Эксперт также отметил, что если цены на нефть не скорректируются в ближайшее время, банковскому сектору предстоит пройти очередной тест на устойчивость к внешним шокам. При этом он уверен, что ЦБ при необходимости предпримет действия, направленные на предоставление банкам ликвидности.