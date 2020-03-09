Эксперт: ЦБ может повысить ключевую ставку из-за падения курса рубля

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Резкий обвал курса рубля - проинфляционный фактор, поэтому Банк России в ответ на возможное увеличение темпов роста цен может повысить свою ключевую ставку, заявил РИА Новости старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-ного обрушения цен на нефть: евро уже дороже 85 рублей, а доллар превысил 74 рубля. Нефтяные котировки обвалились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ в пятницу участники не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
"Поскольку резкий рост курса доллара действительно является проинфляционным фактором, мы не исключаем встречных действий ЦБ, в том числе и повышения ключевой ставки", - сказал Проклов.
Эксперт также отметил, что если цены на нефть не скорректируются в ближайшее время, банковскому сектору предстоит пройти очередной тест на устойчивость к внешним шокам. При этом он уверен, что ЦБ при необходимости предпримет действия, направленные на предоставление банкам ликвидности.
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