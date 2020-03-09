Эксперт: падение рубля приведет к росту ставок по кредитам в России

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Резкое снижение курса рубля приведет к возобновлению роста процентных ставок по кредитам и депозитам в России, а также снижению цен на российские ценные бумаги, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-ного обрушения цен на нефть: доллар рос до 73,32 рубля (максимума с марта 2016 года), евро - до 83,02 рубля (максимума с февраля 2016 года). Нефтяные котировки обвалились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ в пятницу участники не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
"Резкое снижение цены нефти ведет к падению доходов экспортеров и девальвации рубля... Еще одно очевидное следствие – возобновление роста процентных ставок, а также снижение цен на российские ценные бумаги", - говорит Осадчий.
"Девальвация рубля способствует росту инфляции, снижению импорта и росту экспорта, активизируется импортозамещение, что, в свою очередь, будет способствовать ревальвации рубля", - добавил он, отметив также, что цена на нефть в 30 долларов за баррель с большой вероятностью приведет российскую экономику к кризису, подобному тому, который охватил экономику в 2014 году. При этом ситуацию ухудшает и разразившаяся этой зимой эпидемия коронавируса.
Наиболее острые проблемы в результате складывающейся в настоящее время ситуации, по прогнозу Осадчего, испытают авиакомпании из-за роста цен на горючее и снижение спроса на авиабилеты, в первую очередь, на зарубежных направлениях, а также туристические компании. Также острые проблемы возникнут у импортеров из-за падения спроса на импорт, резко возросший в цене. При этом он ожидает, что произойдет кратковременный всплеск спроса на импортные товары, продающиеся в магазинах по старым ценам.
"Однако не исключено, что Россия вернется за стол переговоров ОПЕК+, сделка может вернуть нефть на прежние уровни", - заключил эксперт.
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