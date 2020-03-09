Эксперт: падение рубля приведет к росту ставок по кредитам в России

"Резкое снижение цены нефти ведет к падению доходов экспортеров и девальвации рубля... Еще одно очевидное следствие – возобновление роста процентных ставок, а также снижение цен на российские ценные бумаги", - говорит Осадчий.

"Девальвация рубля способствует росту инфляции, снижению импорта и росту экспорта, активизируется импортозамещение, что, в свою очередь, будет способствовать ревальвации рубля", - добавил он, отметив также, что цена на нефть в 30 долларов за баррель с большой вероятностью приведет российскую экономику к кризису, подобному тому, который охватил экономику в 2014 году. При этом ситуацию ухудшает и разразившаяся этой зимой эпидемия коронавируса.

Наиболее острые проблемы в результате складывающейся в настоящее время ситуации, по прогнозу Осадчего, испытают авиакомпании из-за роста цен на горючее и снижение спроса на авиабилеты, в первую очередь, на зарубежных направлениях, а также туристические компании. Также острые проблемы возникнут у импортеров из-за падения спроса на импорт, резко возросший в цене. При этом он ожидает, что произойдет кратковременный всплеск спроса на импортные товары, продающиеся в магазинах по старым ценам.