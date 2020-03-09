Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:36+0300
https://ria.ru/20200309/1568337709.html
Эксперт: падение рубля приведет к росту ставок по кредитам в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_cfb147c6b0fd449fdc51e2f4317b5ca7.jpg
РИА Новости

Эксперт: падение рубля приведет к росту ставок по кредитам в России

11:52 09.03.2020 (обновлено: 12:36 09.03.2020)
33725
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Резкое снижение курса рубля приведет к возобновлению роста процентных ставок по кредитам и депозитам в России, а также снижению цен на российские ценные бумаги, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-ного обрушения цен на нефть: доллар рос до 73,32 рубля (максимума с марта 2016 года), евро - до 83,02 рубля (максимума с февраля 2016 года). Нефтяные котировки обвалились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ в пятницу участники не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
Покупка машины
11:10Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт спрогнозировал рост стоимости авто в России
"Резкое снижение цены нефти ведет к падению доходов экспортеров и девальвации рубля... Еще одно очевидное следствие – возобновление роста процентных ставок, а также снижение цен на российские ценные бумаги", - говорит Осадчий.
"Девальвация рубля способствует росту инфляции, снижению импорта и росту экспорта, активизируется импортозамещение, что, в свою очередь, будет способствовать ревальвации рубля", - добавил он, отметив также, что цена на нефть в 30 долларов за баррель с большой вероятностью приведет российскую экономику к кризису, подобному тому, который охватил экономику в 2014 году. При этом ситуацию ухудшает и разразившаяся этой зимой эпидемия коронавируса.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
11:13Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В ГД призвали выполнить соцобязательства, несмотря на обвал нефти
Наиболее острые проблемы в результате складывающейся в настоящее время ситуации, по прогнозу Осадчего, испытают авиакомпании из-за роста цен на горючее и снижение спроса на авиабилеты, в первую очередь, на зарубежных направлениях, а также туристические компании. Также острые проблемы возникнут у импортеров из-за падения спроса на импорт, резко возросший в цене. При этом он ожидает, что произойдет кратковременный всплеск спроса на импортные товары, продающиеся в магазинах по старым ценам.
"Однако не исключено, что Россия вернется за стол переговоров ОПЕК+, сделка может вернуть нефть на прежние уровни", - заключил эксперт.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
Вчера, 08:00
Как сохранить сбережения во время обвала рынков
2069131939
Обсудить 5
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеДинамика курсов валютЦены на нефтьМаксим ОсадчийОПЕКЭкономика
Рекомендуем
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
Как сохранить сбережения во время обвала рынков
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время неформального ужина в ресторане Высота 5642 в Сочи
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Ветер в Москве
Синоптики пообещали резкое похолодание в Москве в конце недели
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Автомобиль сервиса московского каршеринга
Автовладельцы на грани нервного срыва: каршеринг захватил все стоянки
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1
Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Цена на нефть Brent падает на 30%
Пункт обмена валют
Московские обменники продают доллары по прежним курсам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
18:33В Дублине из-за COVID-19 отменили парад в честь Дня святого Патрика
18:31В Чехии выявили три новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния