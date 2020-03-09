Эксперт рассказал, что могут сделать власти для поддержки курса рубля

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ограничения продажи валюты, целевые валютные аукционы и просто "словесные интервенции" - вот ряд мер, которые финансовые власти РФ могли бы предпринять для поддержки обвалившегося курса рубля, сказал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-ного обрушения цен на нефть: доллар рос до 73,32 рубля (максимума с марта 2016 года), евро - до 83,02 рубля (максимума с февраля 2016 года). Нефтяные котировки обвалились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ в пятницу участники не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
"Что могут предпринять власти? Ну, во-первых, это словесные интервенции о том, что американские сланцевики будут вскоре побеждены и цены на нефть отыграют часть потерь. Во-вторых, Минфин может ограничить продажу валюты. В третьих, могут ввести дополнительно целевые валютные аукционы, на которых валюта, полученная экспортерами, будет продаваться по заключенным ранее контрактам на поставку иностранного оборудования в Россию", - отмечает Верников.
Ранее в понедельник Банк России принял решение в течение 30 дней не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году, пояснили в ЦБ. Решение о возобновлении этих операций будет приниматься с учетом ситуации на финансовых рынках в течение марта, добавили там же.
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