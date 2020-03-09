Эксперт рассказал, что могут сделать власти для поддержки курса рубля

"Что могут предпринять власти? Ну, во-первых, это словесные интервенции о том, что американские сланцевики будут вскоре побеждены и цены на нефть отыграют часть потерь. Во-вторых, Минфин может ограничить продажу валюты. В третьих, могут ввести дополнительно целевые валютные аукционы, на которых валюта, полученная экспортерами, будет продаваться по заключенным ранее контрактам на поставку иностранного оборудования в Россию", - отмечает Верников.