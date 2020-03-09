Степаненко пошутила на сцене о разводе с Петросяном

"А сейчас я приглашу на эту сцену артистку, которая, думаю, вам понравится. Потому что она и красавица, и звезда, и талантливая, и такая, знаете, постройневшая, и не замужем! На сцене Елена Степаненко", — иронично представила юмористка саму себя.