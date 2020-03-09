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2020-03-09T15:05+0300
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Степаненко пошутила на сцене о разводе с Петросяном
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РИА Новости

Степаненко пошутила на сцене о разводе с Петросяном

11:36 09.03.2020 (обновлено: 15:05 09.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮморист Елена Степаненко
Юморист Елена Степаненко
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему. Об этом она рассказала во время своего концерта "Ирония весны".

"А сейчас я приглашу на эту сцену артистку, которая, думаю, вам понравится. Потому что она и красавица, и звезда, и талантливая, и такая, знаете, постройневшая, и не замужем! На сцене Елена Степаненко", — иронично представила юмористка саму себя.

Она рассказала, что в разводе, так как ее "бывший муж был груб".
"Помню, как-то говорю ему: "Дорогой, поругай меня, я после шести поела". Он говорит: "Гори со стыда, чудовище жирное!" При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное", — добавила Степаненко.
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Причину развода она назвала банальной.
"Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Пошла на кухню: точно, весь компот выпили! <...> Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: "Эх! Потерял! Женщина не спирт: разведенная слабее не становится", — подытожила артистка.
Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. О причине расставания официально не сообщается. О разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Суд разграничил вопросы о разводе юмористов и разделе имущества.
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КультураРоссияШоу-бизнесЕлена СтепаненкоЕвгений Петросян
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