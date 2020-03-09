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2020-03-09T11:31+0300
https://ria.ru/20200309/1568337560.html
В Москве во вторник выпадет около 30% от месячной номы осадков
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РИА Новости

В Москве во вторник выпадет около 30% от месячной номы осадков

11:31 09.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожий во время дождя на Красной площади
Прохожий во время дождя на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожий во время дождя на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Порядка 30% от месячной номы осадков выпадет в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Во вторник Москву накроет атмосферный фронт, выпадет до 30% от месячной нормы осадков, то есть до 10 миллиметров осадков. Ночью плюс 3-5, днём уже не выше плюс 5-7 градусов", - сообщил Тишковец.
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Синоптик отметил, что в среду и в четверг при достаточно пасмурной погоде и коротких дождях температура продолжит медленно понижаться.
"Ночью в среду до плюс 2-4, днём в среду плюс 7-9 , в четверг ночью плюс 2-4, днём плюс 5-7", - добавил синоптик.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
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