В Москве во вторник выпадет около 30% от месячной номы осадков

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Порядка 30% от месячной номы осадков выпадет в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Во вторник Москву накроет атмосферный фронт, выпадет до 30% от месячной нормы осадков, то есть до 10 миллиметров осадков. Ночью плюс 3-5, днём уже не выше плюс 5-7 градусов", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что в среду и в четверг при достаточно пасмурной погоде и коротких дождях температура продолжит медленно понижаться.
"Ночью в среду до плюс 2-4, днём в среду плюс 7-9 , в четверг ночью плюс 2-4, днём плюс 5-7", - добавил синоптик.