Дилеры рассказали, повлияет ли падение рубля на стоимость автомобилей

"Волатильность курса рубля - одна из причин, которая непосредственно влияет на стоимость автомобиля. Но ожидать резкого скачка цен на авто в связи с падением курса рубля пока не стоит, так как производителям нужно понять, как будет себя вести валюта в долгосрочной перспективе", - сказали в пресс-службе "Авилона".