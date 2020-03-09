Дилеры рассказали, повлияет ли падение рубля на стоимость автомобилей

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Изменение цен на автомобили будет зависеть от дальнейшей динамики курса рубля, заявили РИА Новости в пресс-службах автодилеров "Авилон" и "Автоспеццентр".
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара за баррель (минимум с февраля 2016 года), WTI - до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). На этом фоне взлетели курсы евро и доллара.
"Волатильность курса рубля - одна из причин, которая непосредственно влияет на стоимость автомобиля. Но ожидать резкого скачка цен на авто в связи с падением курса рубля пока не стоит, так как производителям нужно понять, как будет себя вести валюта в долгосрочной перспективе", - сказали в пресс-службе "Авилона".
"Если динамика долгосрочная, то цены будут корректироваться, если это разовый скачок и все вернется плюс-минус в свои рамки, то цены корректироваться не будут", - сказали в пресс-службе "Автоспеццентр".