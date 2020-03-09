В Берлине с успехом прошла премьера "Декамерона" Серебренникова

БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Премьера спектакля "Декамерон" (Decamerone), который стал совместным производством театров Deutsches Theater Berlin и "Гоголь-центра", в постановке российского режиссера Кирилла Серебренникова с успехом прошла в воскресенье вечером в Берлине.

Публика восторженно реагировала на спектакль, который играется одновременно на двух языках - русском и немецком.

Литературная основа - сборник новелл итальянского писателя Джованни Боккаччо времен раннего итальянского Возрождения. В основе классического сюжета история группы итальянских аристократов, которая покидает охваченную эпидемией чумы Флоренцию, уезжает в загородное имение, где проводит время за занимательными рассказами о любви.

Из ста новелл Боккаччо Серебренников выбрал для своего спектакля десять, переработав их в свойственной ему манере - все истории разыгрываются в неожиданных декорациях, с широким использованием света, музыки, электронных панно и экранов с текстом - тут и чат-переписка, и телевидение, и синхронный перевод монологов героев. Режиссер умело использует присутствие на сцене немецких и российских актеров, подчеркивая непохожесть героев с помощью приема "двуязыкости" в нескольких новеллах: мужчин и женщин, влюбленных и бесчувственных.

Место действия "Декамерона" Серебренникова - спортивный зал со шведскими стенками, мячами для фитнесса и канатами, которые свешиваются с потолка. Здесь встречаются герои разного возраста и социального положения. Рамочность композиции обеспечивает история тренирующейся в зале "группы здоровья", куда входят несколько пожилых женщин и их тренеры обоего пола. Выступления "группы здоровья", как и другие сюжеты спектакля, сопровождаются поп-мелодиями, которые исполняют на сцене музыканты, одетые в спортивные костюмы adidas 90-х годов. Музыкальные темы меняются с "временами года" - новеллы поделены на блоки: зима, весна, лето, осень.

В спектакле традиционно много телесного, хотя эротический аспект любви не становится доминирующей темой, режиссер фокусируется на теме трагичности любовного чувства, агрессии как свойстве не-любви. Тема физической или экзистенциальной смерти присутствует почти в каждом сюжете спектакля. Как заявил Серебренников в интервью к премьере, опубликованном в аннотации к спектаклю, "мир, в котором бушует коронавирус, очень близок к тому, что разыгрывалось в середине 14 века в произведении Боккаччо", пояснив, что ужас людей перед новым заболеванием сегодня сродни ощущениям человека Средневековья, пораженного чумой. "Человек не меняется", и это "самое страшное", считает режиссер.

Премьера спектакля "Декамерон" в Deutsches Theater Berlin была изначально запланирована на сезон 2018/2019, однако она несколько раз переносилась из-за следствия и судебного процесса по делу "Седьмой студии". По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По делу уже проведено две экспертизы, они содержат противоположные выводы. Теперь суд решил назначить третью экспертизу. В процессе объявлен перерыв до 13 марта.