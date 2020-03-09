WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть для ослабления позиций России

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Снижение цен на нефть, предпринятое компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке энергоносителя, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и неназванных представителей властей Саудовской Аравии.
Подобные действия, как отмечает издание, стали "элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка".
WSJ пишет, что в следующем месяце Саудовская Аравия увеличит производство до десяти миллионов баррелей в день, а при необходимости может поднять его до 12 миллионов баррелей в день.
Цены на нефть обрушились после новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Майский фьючерс марки Brent упал до 32,28 доллара за баррель (на 28,69%), а апрельский фьючерс WTI до 28,33 доллара за баррель (на 31,35%). Это привело к падению курса рубля.