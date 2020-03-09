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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:37+0300
https://ria.ru/20200309/1568337210.html
WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть для ослабления позиций России
https://cdn23.img.ria.ru/images/139978/13/1399781367_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_b5bb3fc49b6155babb0134a9a84d8938.jpg
РИА Новости

WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть для ослабления позиций России

11:20 09.03.2020 (обновлено: 12:37 09.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Снижение цен на нефть, предпринятое компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке энергоносителя, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и неназванных представителей властей Саудовской Аравии.
Подобные действия, как отмечает издание, стали "элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка".
WSJ пишет, что в следующем месяце Саудовская Аравия увеличит производство до десяти миллионов баррелей в день, а при необходимости может поднять его до 12 миллионов баррелей в день.
Цены на нефть обрушились после новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Майский фьючерс марки Brent упал до 32,28 доллара за баррель (на 28,69%), а апрельский фьючерс WTI до 28,33 доллара за баррель (на 31,35%). Это привело к падению курса рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеРоссияSaudi AramcoWTI (нефть)ОПЕКСаудовская АравияBrentНефтьЭкономика
Популярные комментарии
В американском сланце работают 70 тысяч человек, обслуживая полторы тысячи скважин. Упадёт цена на нефть - эти 70 тысяч найдут другую работу, и 315-миллионная нация этого не заметит. А для России нефть и газ - это наше все, как Пушкин
9 марта, 11:47
Руслан Тлеуж
16100019
Для американской сланцевой нефти это снижение гораздо болезненнее...
9 марта, 11:31
Владислав Леончук
2000016
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