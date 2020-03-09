Лувр ограничит право прохода в музей из-за коронавируса

"Чтобы замедлить распространение COVID-19, Лувр стремится ограничить посещаемость. Только посетители, уже имеющие электронный билет, и люди, имеющие право на бесплатный проход, могут попасть в музей. Благодарим за понимание", - написано в аккаунте Лувра в Twitter.