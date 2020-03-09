Лувр ограничит право прохода в музей из-за коронавируса

ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Руководство самого посещаемого музея мира - парижского Лувра - приняло решение ограничить число посетителей из-за распространения коронавируса.
"Чтобы замедлить распространение COVID-19, Лувр стремится ограничить посещаемость. Только посетители, уже имеющие электронный билет, и люди, имеющие право на бесплатный проход, могут попасть в музей. Благодарим за понимание", - написано в аккаунте Лувра в Twitter.
По последним данным, число заразившихся во Франции составляет 1126 человек. Жертвами заболевания стали 19 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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