В Воронежской области пьяный водитель сбил семью на обочине

ВОРОНЕЖ, 9 мар — РИА Новости. Водитель, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил в Воронежской области семью из пяти человек, в результате чего двое, в том числе ребенок, погибли и трое пострадали, сообщает в понедельник ГУ МВД по региону.
"Накануне в 23:30 в Павловском районе села Воронцовка, на улице Мостовой 28-летний водитель автомашины ВАЗ-211, местный житель, допустил съезд на обочину, совершил наезд на пешеходов", — говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель ГУ МВД, водитель, по предварительным данным, был пьян и не справился с управлением.
"В результате ДТП восьмилетний мальчик и 58-летняя женщина от полученных травм скончались. Также в медицинское учреждение с различными травмами доставлены пешеходы — 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток", — сообщает полиция.
По словам представителя ГУ МВД, пострадавшие — семья, водитель в момент ДТП был один в машине.
По факту происшествия проводится проверка.
© Фото : ГУМВД России по Воронежской областиДТП в селе Воронцовка Воронежской области. 9 марта 2020
© Фото : ГУМВД России по Воронежской области
ДТП в селе Воронцовка Воронежской области. 9 марта 2020