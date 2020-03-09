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https://ria.ru/20200309/1568337045.html
В Воронежской области пьяный водитель сбил семью на обочине
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РИА Новости

В Воронежской области пьяный водитель сбил семью на обочине

11:15 09.03.2020 (обновлено: 14:58 09.03.2020)
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© Фото : ГУМВД России по Воронежской областиДТП в селе Воронцовка Воронежской области. 9 марта 2020
ДТП в селе Воронцовка Воронежской области. 9 марта 2020
© Фото : ГУМВД России по Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 9 мар — РИА Новости. Водитель, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил в Воронежской области семью из пяти человек, в результате чего двое, в том числе ребенок, погибли и трое пострадали, сообщает в понедельник ГУ МВД по региону.

"Накануне в 23:30 в Павловском районе села Воронцовка, на улице Мостовой 28-летний водитель автомашины ВАЗ-211, местный житель, допустил съезд на обочину, совершил наезд на пешеходов", — говорится в сообщении.

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Как пояснил РИА Новости представитель ГУ МВД, водитель, по предварительным данным, был пьян и не справился с управлением.

"В результате ДТП восьмилетний мальчик и 58-летняя женщина от полученных травм скончались. Также в медицинское учреждение с различными травмами доставлены пешеходы — 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток", — сообщает полиция.

По словам представителя ГУ МВД, пострадавшие — семья, водитель в момент ДТП был один в машине.
По факту происшествия проводится проверка.
© Фото : ГУМВД России по Воронежской областиДТП в селе Воронцовка Воронежской области. 9 марта 2020
ДТП в селе Воронцовка Воронежской области. 9 марта 2020
© Фото : ГУМВД России по Воронежской области
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