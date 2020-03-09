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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:37+0300
https://ria.ru/20200309/1568337008.html
В ГД призвали выполнить соцобязательства, несмотря на обвал нефти
https://cdn24.img.ria.ru/images/149874/90/1498749069_0:0:3759:2114_1036x0_80_0_0_56afb45d4da72852cbdcb7925dbf4229.jpg
РИА Новости

В ГД призвали выполнить соцобязательства, несмотря на обвал нефти

11:13 09.03.2020 (обновлено: 12:37 09.03.2020)
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© Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
© Владимир Федоренко
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Социальные обязательства РФ, запланированные на 2020 год, должны быть выполнены в полном объеме, несмотря на падение стоимости нефти; средства под эти цели уже предусмотрены в бюджете, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
"Полагаю, что социальные обязательства, которые запланированы, определены законодательно, под них средства в бюджете предусмотрены, они в полном объеме должны быть выполнены", - сказал Нилов.
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Он отметил, что любая подобная нестабильность отражается на российской экономике, но что касается социальной сферы, обязательства должны быть исполнены, в том числе благодаря финансовой "подушке безопасности".
"Что касается перспектив, здесь, как говорится, время покажет. Осенью будет рассматриваться бюджет на следующий год, новый МРОТ, новая потребительская корзина, а это определяющие вещи в социальной сфере", - отметил глава комитета.
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Вместе с тем, отметил парламентарий, на фоне подорожания доллара и как следствие импортных товаров более привлекательными становятся товары отечественного производства, если они не зависят от импорта. Нилов напомнил, что в 2014 году стоимость евро в какой-то период доходила до 120 рублей, причем ситуацию тогда усугубляли спекуляции на рынке.
"Но я надеюсь, ситуация нормализуется", - добавил глава комитета.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеРоссияЯрослав НиловГосдума РФЭкономика
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