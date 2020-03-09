В ГД призвали выполнить соцобязательства, несмотря на обвал нефти

"Полагаю, что социальные обязательства, которые запланированы, определены законодательно, под них средства в бюджете предусмотрены, они в полном объеме должны быть выполнены", - сказал Нилов.

Он отметил, что любая подобная нестабильность отражается на российской экономике, но что касается социальной сферы, обязательства должны быть исполнены, в том числе благодаря финансовой "подушке безопасности".

"Что касается перспектив, здесь, как говорится, время покажет. Осенью будет рассматриваться бюджет на следующий год, новый МРОТ, новая потребительская корзина, а это определяющие вещи в социальной сфере", - отметил глава комитета.

Вместе с тем, отметил парламентарий, на фоне подорожания доллара и как следствие импортных товаров более привлекательными становятся товары отечественного производства, если они не зависят от импорта. Нилов напомнил, что в 2014 году стоимость евро в какой-то период доходила до 120 рублей, причем ситуацию тогда усугубляли спекуляции на рынке.