Эксперт спрогнозировал рост стоимости авто в России

"Причин несколько, первая - это утильсбор. Он даст рост минимум на 2-3%. Официальная инфляция составит около 4-5%, поэтому повышение составит 6-8%. Если к этим причинам добавить непонятную ситуацию с коронавирусом, то прогнозировать точную цену невозможно, эта неопределенность даст рост еще на 3-4%. Поэтому в общем сложности цена на автомобили в РФ при снижении спроса может вырасти на 10%. То есть без учета коронавируса рост цен в 2020 году составит 6-8%, а с учетом влияния коронавируса - на 10% и выше", - считает он.