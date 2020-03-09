Эксперт спрогнозировал рост стоимости авто в России

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Обвал мировых рынков и распространение коронавируса повысят стоимость автомобилей в РФ в 2020 году на 10%, заявил РИА Новости официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара за баррель (минимум с февраля 2016 года), WTI - до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке - доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года).
По словам эксперта, с экономической точки зрения, стоимость ряда моделей автомобилей снизится из-за отсутствия спроса. "Однако все не так просто. В России падение рынка продолжается второй месяц и это точно не конец. Несмотря на падение рынка, в целом цена на автомобили будет расти", - отметил Федосеев.
"Причин несколько, первая - это утильсбор. Он даст рост минимум на 2-3%. Официальная инфляция составит около 4-5%, поэтому повышение составит 6-8%. Если к этим причинам добавить непонятную ситуацию с коронавирусом, то прогнозировать точную цену невозможно, эта неопределенность даст рост еще на 3-4%. Поэтому в общем сложности цена на автомобили в РФ при снижении спроса может вырасти на 10%. То есть без учета коронавируса рост цен в 2020 году составит 6-8%, а с учетом влияния коронавируса - на 10% и выше", - считает он.