В Германии число зараженных коронавирусом достигло 1112 человек

БЕРЛИН, 9 мар — РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Германии достигло 1112, сообщает в воскресенье институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.
В воскресенье институт сообщал о 902 подтвержденных случаях.
Почти половина заболевших проживает в крупнейшей земле Северный Рейн — Вестфалия (484). Более 100 случаев зарегистрированы в Баварии (256) и Баден-Вюртемберге (199), более десятка — в Берлине (40), Нижней Саксонии (33), Гессене (20), Рейнланд-Пфальце (19), Гамбурге (17). В остальных регионах число подтвержденных случаев не превышает десятка. Инфицированные есть во всех регионах Германии, кроме земли Саксония-Анхальт.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19. По последним данным, жертвами вируса в Китае уже стали 3119 человек, за пределами КНР скончались 413 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса