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В Германии число зараженных коронавирусом достигло 1112 человек
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РИА Новости

В Германии число зараженных коронавирусом достигло 1112 человек

11:05 09.03.2020 (обновлено: 12:00 09.03.2020)
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© AP Photo / dpa/Guido KirchnerМедработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
© AP Photo / dpa/Guido Kirchner
БЕРЛИН, 9 мар — РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Германии достигло 1112, сообщает в воскресенье институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.
В воскресенье институт сообщал о 902 подтвержденных случаях.
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Почти половина заболевших проживает в крупнейшей земле Северный Рейн — Вестфалия (484). Более 100 случаев зарегистрированы в Баварии (256) и Баден-Вюртемберге (199), более десятка — в Берлине (40), Нижней Саксонии (33), Гессене (20), Рейнланд-Пфальце (19), Гамбурге (17). В остальных регионах число подтвержденных случаев не превышает десятка. Инфицированные есть во всех регионах Германии, кроме земли Саксония-Анхальт.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19. По последним данным, жертвами вируса в Китае уже стали 3119 человек, за пределами КНР скончались 413 человек.
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