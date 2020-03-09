Синоптики пообещали резкое похолодание в Москве в конце недели

"Традиционный для марта возврат арктических холодов ожидается в Москве в конце недели. Начиная с пятницы в столицу будет прорываться активная холодная фронтальная система и за ней пойдут воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру. Ночью еще плюс 3-5, днем уже не выше плюс 3-5", - сообщил Тишковец.