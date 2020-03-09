Синоптики пообещали резкое похолодание в Москве в конце недели

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Возврат арктических холодов со снегом и штормовым ветром до 23 метров в секунду ожидается в конце недели в Москве, температура опустится до нуля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Традиционный для марта возврат арктических холодов ожидается в Москве в конце недели. Начиная с пятницы в столицу будет прорываться активная холодная фронтальная система и за ней пойдут воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру. Ночью еще плюс 3-5, днем уже не выше плюс 3-5", - сообщил Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что в пятницу ливневые дожди будут идти с мокрым снегом, осадки будут сопровождаться штормовым ветром до 23 метров в секунду.
По его словам, в субботу станет еще холоднее, ожидаются локальные осадки в основном в виде мокрого снега. Ночью температура составит около нуля, днем - от 0 до плюс 2. Помимо этого, сформируется неустойчивый снежный покров, не более 1 сантиметра.
"В воскресенье и начиная со следующей недели выходит следующий антициклон: будет солнечно, распогодится, но морозы окрепнут - ночью от минус 2 до минус 7, днем около нуля. На дорогах гололедица", - заключил синоптик.