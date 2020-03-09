Московские обменники продают доллары по прежним курсам

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Московские пункты обмена валюты установили наутро после обвала нефти самые разные курсы, кто-то реалистичные, кто-то с большим разбросом, а где-то нет валюты, передает корреспондент РИА Новости.

После 30%-ного обрушения нефти в ночь на понедельник доллар и евро на международных торгах рос более 73 и 83 рублей соответственно. Официальные курсы ЦБ России сейчас: евро - 75,8424 рубля, доллар - 67,5175 рубля.

В одном из обменных пунктов у Киевского вокзала доллар продают по 85 рублей, евро по 95, покупают по 67,50 и 75,70, но валюты здесь нет.

"Пока нет. Ни долларов, ни евро. Приходите после 10, может быть, будет", - сказала РИА Новости сотрудница.

В другом пункте курс не сильно изменился, но сам обменник закрыт - хотя круглосуточный. Доллар здесь 67,40 - 72,00 рубля, евро 75,50 - 82,00.

Третий пункт тоже оказался закрыт, несмотря на круглосуточный режим работы.

Еще один обменник покупает евро по 76,50, но не продает.

"Продали все вчера. Вчера доллар по 68 продавали. Потом все "отросло". Сегодня нет ничего. Приходите через час", - сказал сотрудник. При этом он затруднился сказать, какой курс здесь могут установить.

У следующей стойки: доллар 63,50 - 77,40, евро 72,00 - 87,70, но валюты осталось совсем немного: продают только 2,7 тысячи долларов и 5 тысяч евро.

Потом пункт, где есть доллары и продают их по обычному курсу: 70,00 - 75,00, хотя говорят, что курс меняется: утром можно было купить доллар по 73,50. В следующем тоже есть доллары и стоят по 73 рубля, их тут готовы продавать десятками тысяч.