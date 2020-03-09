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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:37+0300
https://ria.ru/20200309/1568336459.html
Московские обменники продают доллары по прежним курсам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565315318_0:174:2980:1850_1036x0_80_0_0_8014d49f201d25939e62ffc027b88ee5.jpg
РИА Новости

Московские обменники продают доллары по прежним курсам

10:52 09.03.2020 (обновлено: 12:37 09.03.2020)
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© Наталья СеливерстоваПункт обмена валют
Пункт обмена валют
© Наталья Селиверстова
Пункт обмена валют. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Московские пункты обмена валюты установили наутро после обвала нефти самые разные курсы, кто-то реалистичные, кто-то с большим разбросом, а где-то нет валюты, передает корреспондент РИА Новости.
После 30%-ного обрушения нефти в ночь на понедельник доллар и евро на международных торгах рос более 73 и 83 рублей соответственно. Официальные курсы ЦБ России сейчас: евро - 75,8424 рубля, доллар - 67,5175 рубля.
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В одном из обменных пунктов у Киевского вокзала доллар продают по 85 рублей, евро по 95, покупают по 67,50 и 75,70, но валюты здесь нет.
"Пока нет. Ни долларов, ни евро. Приходите после 10, может быть, будет", - сказала РИА Новости сотрудница.
В другом пункте курс не сильно изменился, но сам обменник закрыт - хотя круглосуточный. Доллар здесь 67,40 - 72,00 рубля, евро 75,50 - 82,00.
Третий пункт тоже оказался закрыт, несмотря на круглосуточный режим работы.
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Еще один обменник покупает евро по 76,50, но не продает.
"Продали все вчера. Вчера доллар по 68 продавали. Потом все "отросло". Сегодня нет ничего. Приходите через час", - сказал сотрудник. При этом он затруднился сказать, какой курс здесь могут установить.
У следующей стойки: доллар 63,50 - 77,40, евро 72,00 - 87,70, но валюты осталось совсем немного: продают только 2,7 тысячи долларов и 5 тысяч евро.
Потом пункт, где есть доллары и продают их по обычному курсу: 70,00 - 75,00, хотя говорят, что курс меняется: утром можно было купить доллар по 73,50. В следующем тоже есть доллары и стоят по 73 рубля, их тут готовы продавать десятками тысяч.
Сбербанк на своем сайте указывает цену покупки и продажи доллара 70,95 и 74,89 рубля, Альфа-банк - 72 и 75, Ситибанк - 67,38 и 75,74.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеРоссияМоскваРубльЭкономика
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