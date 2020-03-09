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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:37+0300
https://ria.ru/20200309/1568336361.html
Эксперт: вторник может стать "кровавой баней" для фондового рынка в РФ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565212617_0:340:3035:2047_1036x0_80_0_0_e12d16edc69fac35d7c32cb13e9e2065.jpg
РИА Новости

Эксперт: вторник может стать "кровавой баней" для фондового рынка в РФ

10:45 09.03.2020 (обновлено: 12:37 09.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вторник может стать "кровавой баней" для российского фондового рынка, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Баррель Brent сейчас торгуется около 33,9 доллара за баррель (падал до 31,38 доллара, минимума с февраля 2016 года), WTI - по 30,16 доллара (опускалась до 27,9 доллара, также минимума с февраля 2016 года).
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Мощные распродажи прошли на азиатских биржах. Основной индекс Гонконгской биржи Hang Seng падает на 3,5%, ключевой индекс Токийской биржи Nikkei 225 закрылся падением на 5,3%, биржи Китая потеряли около 3%, а австралийский S&P/ASX 200 обвалился более чем на 7%. Московская биржа в понедельник на работает в связи с выходным днем.
"Завтра у нашего фондового рынка может быть "кровавая баня", если все так и останется. Завтра, когда откроются торги на Московской бирже, самый оптимистичный вариант - если все останется на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учетом того, что Россия отказалась от предложения ОПЕК в пятницу, это не больше чем спекулятивный фактор. Понятно, что даже по нефти Brent идут маржинколлы", - сказал Дроздов.
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Рублевый индекс Мосбиржи закрыл торги пятницы перед длинными выходными снижением на 3,45% - до 2719,51 пункта, индекс РТС - на 4,97%, до 1257,96 пункта.
"Логично было бы увидеть снижение еще на 5 долларов, но не такой обвал. Но это биржевой рынок – а это спекуляции. Я в своей практике не видел дневного падения цен на нефть более чем на 30%, а я на рынке с 2006 года", - отметил собеседник агентства.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияСергей ДроздовМосковская биржаBrentЭкономика
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