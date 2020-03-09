Эксперт: вторник может стать "кровавой баней" для фондового рынка в РФ

"Завтра у нашего фондового рынка может быть "кровавая баня", если все так и останется. Завтра, когда откроются торги на Московской бирже, самый оптимистичный вариант - если все останется на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учетом того, что Россия отказалась от предложения ОПЕК в пятницу, это не больше чем спекулятивный фактор. Понятно, что даже по нефти Brent идут маржинколлы", - сказал Дроздов.