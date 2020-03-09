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2020-03-09T14:53+0300
https://ria.ru/20200309/1568336331.html
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых
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РИА Новости

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

10:46 09.03.2020 (обновлено: 14:53 09.03.2020)
26978
CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров, пишет RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
Следом идут сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама. При этом средняя сумма чека, который получает самозанятый за работу, оставляет 1050 рублей.
Бланк налоговой декларации
15 декабря 2019, 19:46
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (для самозанятых граждан) доступен уже в 23 регионах России, а с 1 июля проект распространится на всю страну. Этот тариф включает в себя страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить приложение "Мой налог" и платить через него четыре процента с доходов при работе с физлицами или шесть процентов — с компаниями.
Как сообщалось ранее, количество пробитых самозанятыми чеков составляет более 58 миллионов, а число участников эксперимента превысило 500 тысяч человек.
Репетитор
4 марта, 12:14
ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
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Обсудить 36
РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)ОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Самозанятый налог важен для государства . Копеечка лишней в государственной казне не бывает . Тем более когда он похож на дуршлаг . Особенно по части эффективности расходования средств . А что уплата налога даёт самозанятому кроме потери денег ?
9 марта, 11:49
Теофраст фон Гогенгейм
76505016
Как самозанятый не собираюсь платить ни каких налогов этому государству.Я ему ничего не должен.
9 марта, 13:13
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