В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров, пишет RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
Следом идут сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама. При этом средняя сумма чека, который получает самозанятый за работу, оставляет 1050 рублей.
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Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (для самозанятых граждан) доступен уже в 23 регионах России, а с 1 июля проект распространится на всю страну. Этот тариф включает в себя страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить приложение "Мой налог" и платить через него четыре процента с доходов при работе с физлицами или шесть процентов — с компаниями.
Как сообщалось ранее, количество пробитых самозанятыми чеков составляет более 58 миллионов, а число участников эксперимента превысило 500 тысяч человек.