В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (для самозанятых граждан) доступен уже в 23 регионах России, а с 1 июля проект распространится на всю страну. Этот тариф включает в себя страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить приложение "Мой налог" и платить через него четыре процента с доходов при работе с физлицами или шесть процентов — с компаниями.