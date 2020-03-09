В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 112 человек

ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии достигло 112, сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики.
В воскресенье в середине дня ведомство сообщало о 102 заболевших.
Согласно последним данным, размещенным на сайте ведомства, в Австрии провели 4734 теста на коронавирус, 112 из них оказались положительными.
В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране. Во-первых, прекращаются прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи. Во-вторых, будут проводиться медицинские проверки в ряде пунктов на границе с Италией. В-третьих, для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.
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