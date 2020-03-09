Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу

АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу, сообщило минобороны Турции.
Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что делегация из РФ обсудит в Анкаре совместное патрулирование в Идлибе, которое должно начаться 15 марта.
"В рамках достигнутого 5 марта в Москве соглашения в Анкаре 10 марта состоится совещание с участием российской военной делегации", - говорится в сообщении минобороны Турции.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.