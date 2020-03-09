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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-09T10:42+0300
https://ria.ru/20200309/1568336242.html
Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу
https://cdn24.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:320:3071:2047_1036x0_80_0_0_14d2cf94d271f6fae1bff2947446680a.jpg
РИА Новости

Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу

10:42 09.03.2020
13963
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу, сообщило минобороны Турции.
Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что делегация из РФ обсудит в Анкаре совместное патрулирование в Идлибе, которое должно начаться 15 марта.
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"В рамках достигнутого 5 марта в Москве соглашения в Анкаре 10 марта состоится совещание с участием российской военной делегации", - говорится в сообщении минобороны Турции.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияМинобороны ТурцииХулуси АкарИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияАнкараВ мире
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