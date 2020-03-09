Во Франции фальшивые полицейские оштрафовали китайцев за маски

"На днях китайские иностранные студенты сообщили в социальных сетях, что из-за того, что они носили маски в общественных местах, "полицейские" оштрафовали их на 150 евро (около 171 доллара) за нарушение закона о запрете на сокрытие лица. После проверки французская полиция и представители закона заявили, что эти люди только притворялись полицейскими, носить маску по медицинским причинам вовсе не противозаконно", - говорится в сообщении посольства.