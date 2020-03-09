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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:37+0300
https://ria.ru/20200309/1568336049.html
Эксперт оценил вероятность повышения ключевой ставки Центробанком
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4349f58a62b52559e28dbc7da3b2261.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил вероятность повышения ключевой ставки Центробанком

10:36 09.03.2020 (обновлено: 12:37 09.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Центральный банк РФ может через квартал повысить ключевую ставку для защиты курса рубля, если цена на нефть задержится на низких уровнях, считает профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин.
Цены на нефть в понедельник падают более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое в минувшую пятницу завершилось выходом России из сделки, свидетельствуют данные торгов. Майский фьючерс марки Brent падал на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI опускался на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель.
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Как отметил эксперт, если цена продержится на таком низком уровне, будет некоторое повышение инфляции, и Центральный банк перестанет снижать ставку, "а может даже ее повысит".
"Не сейчас (повысит ставку – ред.). Скажем, через квартал. Потому что есть непредсказуемый фактор, если цена на нефть, действительно, задержится на очень низком уровне, как Goldman Sachs предсказывал в последние дни, то в принципе в этой ситуации, возможно, для защиты курса рубля Центральному банку придется повышать ставку", - рассказал РИА Новости Вьюгин.
Ключевая ставка Банка России в настоящее время составляет 6%. Следующее заседание совета директоров ЦБ, посвященное денежно-кредитной политике, запланировано на 20 марта.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеДинамика курсов валютОлег ВьюгинОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)BrentЭкономика
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