Эксперт оценил вероятность повышения ключевой ставки Центробанком

"Не сейчас (повысит ставку – ред.). Скажем, через квартал. Потому что есть непредсказуемый фактор, если цена на нефть, действительно, задержится на очень низком уровне, как Goldman Sachs предсказывал в последние дни, то в принципе в этой ситуации, возможно, для защиты курса рубля Центральному банку придется повышать ставку", - рассказал РИА Новости Вьюгин.