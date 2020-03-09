Доллар на международных торгах превысил 74 рубля

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Курс евро уже превысил 85,11 рубля, доллара — 74,26 рубля, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз рекордный минимум по курсу рубля был зафиксирован в январе 2016 года. К тому моменту на фоне бума американской сланцевой нефти стоимость топлива падала в течение полутора лет: начиная со 110 долларов за баррель марки Brent до 27 долларов в январе 2016 года. Доллар тогда достигал 85,75 рубля, евро — 93,60 рубля.
Срыв сделки ОПЕК+
Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.