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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:49+0300
https://ria.ru/20200309/1568336019.html
Доллар на международных торгах превысил 74 рубля
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568338708_0:229:3072:1957_1036x0_80_0_0_42edc12220ef9d9b6006db8d717a242a.jpg
РИА Новости

Доллар на международных торгах превысил 74 рубля

10:35 09.03.2020 (обновлено: 12:49 09.03.2020)
62664
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Курс евро уже превысил 85,11 рубля, доллара — 74,26 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Обвал национальной валюты стал следствием ситуации на нефтяном рынке. После провалившихся переговоров стран ОПЕК+ стоимость топлива марок Brent и WTI упала на 30%.
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В последний раз рекордный минимум по курсу рубля был зафиксирован в январе 2016 года. К тому моменту на фоне бума американской сланцевой нефти стоимость топлива падала в течение полутора лет: начиная со 110 долларов за баррель марки Brent до 27 долларов в январе 2016 года. Доллар тогда достигал 85,75 рубля, евро — 93,60 рубля.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеДинамика курсов валютЭкономика
Популярные комментарии
Размечтались. Это мы обеднеем.
9 марта, 11:39
ИИИван Иванов
663010014
Собственного производства нет, все заводы давно позакрывались. По вашему из-за бугра все за рубли покупается? Слушайте больше своего Грефа. У него то капитал явно не в рублях, а долларах и евро
9 марта, 11:49
hhekpacob
5720108
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