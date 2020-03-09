Доллар на международных торгах превысил 74 рубля

В последний раз рекордный минимум по курсу рубля был зафиксирован в январе 2016 года. К тому моменту на фоне бума американской сланцевой нефти стоимость топлива падала в течение полутора лет: начиная со 110 долларов за баррель марки Brent до 27 долларов в январе 2016 года. Доллар тогда достигал 85,75 рубля, евро — 93,60 рубля.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.