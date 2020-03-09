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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:38+0300
https://ria.ru/20200309/1568335907.html
Эксперт назвал обвал рубля и нефти спекулятивным и краткосрочным
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3bd1e4e5d8735ba5089698a035215f67.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал обвал рубля и нефти спекулятивным и краткосрочным

10:30 09.03.2020 (обновлено: 12:38 09.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Текущий обвал рубля и нефти спекулятивный и краткосрочный, поддаваться панике и срочно покупать валюту не надо, считает заведующий Лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Ведев с августа 2014 по февраль 2017 года занимал пост замминистра экономического развития РФ, курировал, в частности, макроэкономическое прогнозирование.
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"Я оцениваю как краткосрочный этот эффект. Этот уровень цен на нефть, который никого не устраивает в принципе, и поэтому, я думаю, что соглашение будет достигнуто", - сказал Ведев РИА Новости.
По его мнению, компромисс между Россией и другими странами сделки ОПЕК+ может достигнут в ближайшие недели.
"И курс, конечно, абсолютная моя рекомендация - на него не ориентироваться, и не бежать покупать доллары, даже, может быть, продавать. Очевидно, что это спекулятивный курс. Я думаю, что ни курс, ни нефть они долго так не простоят", - добавил эксперт.
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Нефтяные котировки в понедельник обвалились более чем на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Баррель Brent сейчас торгуется около 33,35 доллара за баррель (падал до 31,38 доллара, минимума с февраля 2016 года), WTI - 29,5 доллара (опускалась до 27,9 доллара, также минимума с февраля 2016 года).
Курсы доллара и евро к рублю на международном валютном рынке взлетели после обвала нефти - доллар превысил 74 рубля, евро - 85 рублей.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеРоссияРубльЭкономика
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