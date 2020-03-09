Эксперт назвал обвал рубля и нефти спекулятивным и краткосрочным

"И курс, конечно, абсолютная моя рекомендация - на него не ориентироваться, и не бежать покупать доллары, даже, может быть, продавать. Очевидно, что это спекулятивный курс. Я думаю, что ни курс, ни нефть они долго так не простоят", - добавил эксперт.