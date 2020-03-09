Эксперт назвал обвал рубля и нефти спекулятивным и краткосрочным

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Текущий обвал рубля и нефти спекулятивный и краткосрочный, поддаваться панике и срочно покупать валюту не надо, считает заведующий Лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Ведев с августа 2014 по февраль 2017 года занимал пост замминистра экономического развития РФ, курировал, в частности, макроэкономическое прогнозирование.
"Я оцениваю как краткосрочный этот эффект. Этот уровень цен на нефть, который никого не устраивает в принципе, и поэтому, я думаю, что соглашение будет достигнуто", - сказал Ведев РИА Новости.
По его мнению, компромисс между Россией и другими странами сделки ОПЕК+ может достигнут в ближайшие недели.
"И курс, конечно, абсолютная моя рекомендация - на него не ориентироваться, и не бежать покупать доллары, даже, может быть, продавать. Очевидно, что это спекулятивный курс. Я думаю, что ни курс, ни нефть они долго так не простоят", - добавил эксперт.
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Нефтяные котировки в понедельник обвалились более чем на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Баррель Brent сейчас торгуется около 33,35 доллара за баррель (падал до 31,38 доллара, минимума с февраля 2016 года), WTI - 29,5 доллара (опускалась до 27,9 доллара, также минимума с февраля 2016 года).
Курсы доллара и евро к рублю на международном валютном рынке взлетели после обвала нефти - доллар превысил 74 рубля, евро - 85 рублей.