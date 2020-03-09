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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:38+0300
https://ria.ru/20200309/1568335872.html
ЦБ может нивелировать для рубля падение цены на нефть, считает эксперт
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РИА Новости

ЦБ может нивелировать для рубля падение цены на нефть, считает эксперт

10:29 09.03.2020 (обновлено: 12:38 09.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Политика Центробанка РФ может нивелировать ситуацию с падением цены на нефть для рубля, заявил РИА Новости руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), профессор Александр Латкин.
"Из-за коронавируса потребление керосина на авиаперевозках упало на 13%, и в целом потребление энергоресурсов снизилось. Цена на нефть может и дальше падать, но вскоре, с преодолением коронавируса, спрос на энергоресурсы будет расти, и цена на нефть тоже. Через месяц - два ситуация начнет меняться", - сказал Латкин.
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Эксперт: падение цены на нефть пока не является поводом для паники
По его словам, сейчас РФ продает все меньше нефти и получает за это меньше долларов, поэтому пока высокий курс этой валюты для России выгоден.
"При этом политика Центробанка может нивелировать ситуацию по курсу рубля ", - добавил эксперт.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара (минимум с февраля 2016 года), WTI - до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке - доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года).
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеДинамика курсов валютОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)BrentЭкономика
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