ЦБ может нивелировать для рубля падение цены на нефть, считает эксперт

"Из-за коронавируса потребление керосина на авиаперевозках упало на 13%, и в целом потребление энергоресурсов снизилось. Цена на нефть может и дальше падать, но вскоре, с преодолением коронавируса, спрос на энергоресурсы будет расти, и цена на нефть тоже. Через месяц - два ситуация начнет меняться", - сказал Латкин.