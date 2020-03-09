Продажи валюты Минфином по бюджетному правилу стабилизируют курс рубля

"В случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые согласно механизму бюджетного правила финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для чего осуществляется корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке", - сообщил в понедельник Минфин.

"Проведение операций на открытом рынке будет компенсировать связанное со снижением нефтяных котировок сокращение притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов, оказывая стабилизирующее влияние на курс национальной валюты", - говорится в сообщении.

Мировые цены на нефть - основной продукт российского экспорта - в понедельник обрушились на треть после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. Курсы доллара и евро взлетели к рублю до максимумов с 2016 года - сейчас доллар торгуется в районе 72,75 рубля, евро - 82,9 рубля.