Румыния до 23 марта приостановила авиасообщение с Италией

"Утверждено решение об отмене полетов, осуществляемых экономическими операторами в Италию, а также из Италии в Румынию для всех аэропортов страны, начиная с 9 марта 12.00 (13.00 мск) до 23 марта", - заявил Вела во время брифинга, транслируемого минздравом.