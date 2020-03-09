Румыния до 23 марта приостановила авиасообщение с Италией

КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Власти Румынии приняли решение с 9 до 23 марта запретить все рейсы в Италию, а также из неё, чтобы прекратить распространение коронавируса, сообщил в понедельник врио министра внутренних дел Марчел Вела.
"Утверждено решение об отмене полетов, осуществляемых экономическими операторами в Италию, а также из Италии в Румынию для всех аэропортов страны, начиная с 9 марта 12.00 (13.00 мск) до 23 марта", - заявил Вела во время брифинга, транслируемого минздравом.
Он отметил, что все авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. Изоляция ждет и тех иностранцев, кто побывал в странах, где распространен коронавирус и намерен попасть в Румынию наземным транспортом.
Ранее минздрав страны сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом, все они в той или иной мере связаны с Италией.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3 119 людей, излечились 58 600 заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 413 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса