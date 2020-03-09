В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек

Здание отеля Xinjia Express обрушилось в субботу около 19.15 по местному времени (14.15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней было 80 номеров. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти человек, которым удалось самостоятельно выбраться.