В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек

ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 11 человек, еще 21 все еще находится под завалами, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Здание отеля Xinjia Express обрушилось в субботу около 19.15 по местному времени (14.15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней было 80 номеров. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти человек, которым удалось самостоятельно выбраться.
#UPDATE: The death toll from the building collapse in Quanzhou, SE China's Fujian, has risen to 11. Rescue works continues for the 21 people who remain trapped. The hotel collapsed on Saturday, trapping 71 people. pic.twitter.com/UQ4J8Zn7kZ— People's Daily, China (@PDChina) March 9, 2020
По данным газеты, по состоянию на 14.00 понедельника (9.00 мск), спасателям удалось вытащить из-под завалов 50 человек, из них 11 человек погибли, еще 21 человек все еще остается под завалами.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
В отеле в изоляции находились жители из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например, из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.
#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV— People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020