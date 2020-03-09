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В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек
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РИА Новости

В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек

10:14 09.03.2020
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© REUTERS / cnsphotoСпасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
© REUTERS / cnsphoto
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 11 человек, еще 21 все еще находится под завалами, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Здание отеля Xinjia Express обрушилось в субботу около 19.15 по местному времени (14.15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней было 80 номеров. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти человек, которым удалось самостоятельно выбраться.
По данным газеты, по состоянию на 14.00 понедельника (9.00 мск), спасателям удалось вытащить из-под завалов 50 человек, из них 11 человек погибли, еще 21 человек все еще остается под завалами.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
В отеле в изоляции находились жители из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например, из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.
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ХубэйВэньчжоуКитайВ мире
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