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Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
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РИА Новости

Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

10:08 09.03.2020 (обновлено: 15:03 09.03.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКоронавирус
Коронавирус
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая- ред.) на импорт", - заявил Чжун Наньшань, выступление которого транслировала газета Шенмин шибао.

Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, жертвами болезни в Китае уже стали 3119 человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Ученые-вирусологи, когда вы создадите вакцину? Из-за вашей медлительности гибнут тысячи, а погибнут миллионы человек! Работайте энергичнее!
9 марта, 10:19
Руслан Тлеуж
31740250
Думаю, "конец" ему придёт раньше. Бог в помощь и Китаю, и всему миру.
9 марта, 10:18
lyuda.terenteva.55
69500010
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