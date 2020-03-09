Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая- ред.) на импорт", - заявил Чжун Наньшань, выступление которого транслировала газета Шенмин шибао.