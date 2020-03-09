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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:37+0300
https://ria.ru/20200309/1568335065.html
Доллар взлетит к 85 рублям при закреплении нефти у $30, заявил эксперт
https://cdn25.img.ria.ru/images/155093/19/1550931962_0:63:1500:907_1036x0_80_0_0_b7606066680821960202e1760f418c60.jpg
РИА Новости

Доллар взлетит к 85 рублям при закреплении нефти у $30, заявил эксперт

10:18 09.03.2020 (обновлено: 12:37 09.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивДенежные купюры: российский рубли и доллары
Денежные купюры: российский рубли и доллары
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Денежные купюры: российский рубли и доллары. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля - доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара за баррель (минимум с февраля 2016 года), WTI - до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке - доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года).
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"Курс доллара на рынке Forex не всегда точно соответствуют курсам рубля на Мосбирже, но тем не мене ситуация для рубля очень печальная. Обвал цен на нефть на 30% за день это очень печально, потому что если цены на нефть задержатся вблизи отметки 30 долларов за баррель несколько недель - это означает курс 80-85 рублей за доллар", - считает Верников.
"Российские генералы сырьевого сектора решили бороться со сланцевыми добытчиками из США. Борьба не будет легкой. Сланцевые добытчики связаны с банками США, и поставки нефти на ближайшие месяцы у них захеджированы. Учитывая лоббистские возможности американских генералов энергетического сектора, они неминуемо нанесут санкционные удары по российским нефтяным компаниям, поэтому автоматически российским компаниям расширить рынки сбыта не удастся", - добавляет он.
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Кроме того, иностранные инвесторы, присутствующие на российском рынке, очень чувствительны к нефтяным ценам, поэтому рекордная доля иностранных инвесторов в ОФЗ - почти 34% - обернется массированными продажами российских госбумаг и дополнительным давлением на рубль, поэтому в прежний коридор 63-67,5 рубля доллар вернется не скоро, уверен Верников.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКBrentСШАРубльЭкономика
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