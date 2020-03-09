Доллар взлетит к 85 рублям при закреплении нефти у $30, заявил эксперт

"Курс доллара на рынке Forex не всегда точно соответствуют курсам рубля на Мосбирже, но тем не мене ситуация для рубля очень печальная. Обвал цен на нефть на 30% за день это очень печально, потому что если цены на нефть задержатся вблизи отметки 30 долларов за баррель несколько недель - это означает курс 80-85 рублей за доллар", - считает Верников.