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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:38+0300
https://ria.ru/20200309/1568334795.html
Эксперт: падение цены на нефть пока не является поводом для паники
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568054831_80:0:3000:1642_1036x0_80_0_0_8890434c9363346226adf29feffc60f4.jpg
РИА Новости

Эксперт: падение цены на нефть пока не является поводом для паники

09:48 09.03.2020 (обновлено: 12:38 09.03.2020)
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© AP Photo / Gary KazanjianНефтяные вышки
Нефтяные вышки
© AP Photo / Gary Kazanjian
Нефтяные вышки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Нынешнее резкое падение цены на нефть пока не является поводом для паники, заявил РИА Новости директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов.
"Бюджет РФ сверстан при предположении, что стоимость будет от 40 до 45 долларов на баррель. Это средняя цена по году. Если в течение нескольких дней стоимость будет в районе 30, это ничего не означает", - сказал эксперт.
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Он отметил, что несмотря на нынешнее падение итоговая средняя стоимость нефти за год может составить 40-45 долларов, под которые как раз и сверстан бюджет. "Пока не вижу оснований поддаваться панике", - заявил Абрамов.
По его словам, для стоимости топлива на бирже в дальнейшем важны два фактора.
"Первый - обрушение рынка сланцевой нефти. Важнейший для нас момент - если цена продержится в течение значительного времени, то рынок сланцевой нефти Северной Америки рухнет, производители начнут разоряться, это подтолкнет стоимость цены вверх, так как рентабельность рынка сланцевой нефти начинается после 50 долларов за баррель. Никому в мире, особенно США, не выгодна такая цена в 30 долларов. Второе - спекулянтов на рынке никто не отменял, спекуляции на фьючерсах. Это сложный механизм, и просто думать, что все пропало - нет. Не все пропало", - добавил эксперт.
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При этом Абрамов считает, что доллар не достигнет стоимости в 100 рублей. "Не думаю, что это возможно", - сказал он.
Нефтяные котировки в понедельник обрушились после новостей о том, по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеРоссияЦены на нефтьАлександр АбрамовСаудовская АравияЭкономика
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