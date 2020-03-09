Эксперт: падение цены на нефть пока не является поводом для паники

"Первый - обрушение рынка сланцевой нефти. Важнейший для нас момент - если цена продержится в течение значительного времени, то рынок сланцевой нефти Северной Америки рухнет, производители начнут разоряться, это подтолкнет стоимость цены вверх, так как рентабельность рынка сланцевой нефти начинается после 50 долларов за баррель. Никому в мире, особенно США, не выгодна такая цена в 30 долларов. Второе - спекулянтов на рынке никто не отменял, спекуляции на фьючерсах. Это сложный механизм, и просто думать, что все пропало - нет. Не все пропало", - добавил эксперт.