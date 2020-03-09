Силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

В воскресенье в ДНР сообщили о 16 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – 16 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике 45 мин, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.