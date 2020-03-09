Эксперт оценил перспективы изменения цены на нефть в следующие полгода

"Из-за наличия слишком большого числа факторов неопределенности в этих сложных условиях очень трудно прогнозировать конкретное направление цен на нефть в ближайшие 3-6 месяцев, но в этот период цена на нефть будут крайне чувствительна на внешние факторы, волатильность будет очень сильной, а диапазон очень большим, я думаю, что, возможно, цена будет колебаться в диапазоне 25-50 долларов за баррель", - считает эксперт.