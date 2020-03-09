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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:38+0300
https://ria.ru/20200309/1568334668.html
Эксперт оценил перспективы изменения цены на нефть в следующие полгода
https://cdn24.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:254:2000:1379_1036x0_80_0_0_3835119103be92df46acbab5edf62c8a.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил перспективы изменения цены на нефть в следующие полгода

09:44 09.03.2020 (обновлено: 12:38 09.03.2020)
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© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости, Жанна Манукян. Цена на нефть в ближайшие полгода из-за множества факторов неопределенности будет колебаться в диапазоне от 25 до 50 долларов за баррель, заявил РИА Новости замглавы постоянного комитета исследовательского центра России и Средней Азии при Китайском нефтяном университете (Пекин) Лю Цянь.
Нефтяные котировки в понедельник обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.
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"Из-за наличия слишком большого числа факторов неопределенности в этих сложных условиях очень трудно прогнозировать конкретное направление цен на нефть в ближайшие 3-6 месяцев, но в этот период цена на нефть будут крайне чувствительна на внешние факторы, волатильность будет очень сильной, а диапазон очень большим, я думаю, что, возможно, цена будет колебаться в диапазоне 25-50 долларов за баррель", - считает эксперт.
Он пояснил, что краткосрочное падение цены на нефть ниже 30 долларов - это реакция рынка на срыв сделки ОПЕК+ и планы Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти.
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"Даже если эпидемия коронавируса приведет к снижению спроса на нефть в мире, для абсолютного большинства стран производителей нефти это ненормальная цена, поэтому после краткосрочного падения ниже 30 долларов нужно судить об уровне цены на нефть в соответствии со спросом и предложением на рынке. Этот период начнется примерно 1 апреля и продлится следующие 2-3 месяца", - полагает Лю Цянь.
По мнению аналитика, нужно следить не только за объемами добычи России, Саудовской Аравии и США, нужно еще понаблюдать за тем, сможет ли Китай благополучно преодолеть влияние эпидемии и восстановить производство.
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