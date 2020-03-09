Минфин заявил о готовности к цене на нефть в 25 долларов

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют покрыть потери бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов, следует из материалов, опубликованных на сайте Министерства финансов.
Уточняется, что этих ресурсов при пессимистичном сценарии хватит на шесть-десять лет.
На 1 марта объем средств ФНБ и денег на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов превысил 10,1 триллиона рублей, что равно 9,2% ВВП. При этом, в случае сокращения ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП, ежегодный объем использования ресурсов фонда не может превышать 1% ВВП.
Это спровоцировало падение курса национальной валюты: доллар, по данным на утро понедельника, торгуется по 74 рубля, евро — по 85 рубля.
Срыв сделки ОПЕК+
Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава россйиского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.