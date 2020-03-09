Минфин заявил о готовности к цене на нефть в 25 долларов

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют покрыть потери бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов, следует из материалов, опубликованных на Ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют покрыть потери бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов, следует из материалов, опубликованных на сайте Министерства финансов.

Уточняется, что этих ресурсов при пессимистичном сценарии хватит на шесть-десять лет.

На 1 марта объем средств ФНБ и денег на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов превысил 10,1 триллиона рублей, что равно 9,2% ВВП. При этом, в случае сокращения ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП, ежегодный объем использования ресурсов фонда не может превышать 1% ВВП.

Цены на нефть обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, майский фьючерс марки Brent снизился на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель, а апрельский фьючерс WTI — на 31,35%, до 28,33 доллара.

Это спровоцировало падение курса национальной валюты: доллар, по данным на утро понедельника, торгуется по 74 рубля, евро — по 85 рубля.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.