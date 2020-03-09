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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T13:30+0300
https://ria.ru/20200309/1568334644.html
Минфин заявил о готовности к цене на нефть в 25 долларов
https://cdn24.img.ria.ru/images/152291/78/1522917809_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_d45032ed405aeda8b172c11c1ba63e99.jpg
РИА Новости

Минфин заявил о готовности к цене на нефть в 25 долларов

09:59 09.03.2020 (обновлено: 13:30 09.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют покрыть потери бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов, следует из материалов, опубликованных на сайте Министерства финансов.
Уточняется, что этих ресурсов при пессимистичном сценарии хватит на шесть-десять лет.
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На 1 марта объем средств ФНБ и денег на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов превысил 10,1 триллиона рублей, что равно 9,2% ВВП. При этом, в случае сокращения ликвидных средств ФНБ ниже 5% ВВП, ежегодный объем использования ресурсов фонда не может превышать 1% ВВП.
Цены на нефть обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, майский фьючерс марки Brent снизился на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель, а апрельский фьючерс WTI — на 31,35%, до 28,33 доллара.
Это спровоцировало падение курса национальной валюты: доллар, по данным на утро понедельника, торгуется по 74 рубля, евро — по 85 рубля.
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Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава россйиского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
Нам же говорили, что Россия больше не зависит от цен на нефть или эта зависимасть стала меньше. А на деле нам осталось всего 6 лет до экономической катастрофы , а то и меньше.
9 марта, 10:17
SD DF
106831054
ЛОЛ а сланцевики максимум 2-3 месяца при таких ценах продержатся))))))))
9 марта, 10:03
IInferno
110720046
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