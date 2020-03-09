Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с " Ведущий специалист центра погоды "Фобос"в беседе с " Российской газетой " пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.

Об этом, как он пояснил, свидетельствуют долгосрочные расчеты. При составлении прогноза на зиму Тишковец использовал новейшую технологию. Благодаря ей стало понятно, что зима будет одной из самых теплых еще за четыре месяца до ее наступления. Прогноз, как отметил синоптик, оправдался.

"Сейчас я проецирую свои расчеты на летний сезон", — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, общий фон летом на большей части европейской территории России будет теплее многолетних значений на один-два градуса. Средняя температура Русской равнины, напомнил Тишковец, составляет плюс 20-25 градусов.

"Если теплее, то температурный коридор составит плюс 21-26, 22-27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта", — отметил он. Стрессом для организма является температура выше плюс 27 градусов.

Жители центра, как подчеркнул синоптик, уже давно не видели нормального лета без экстремальной жары и дождей. Лето 2020 года, как он отметил, напомнит россиянам о нем.