Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием фронтальной системы, из-за чего в небе кое-где соберутся облака и не исключено, что брызнет незначительный локальный дождь. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в столице плюс 8-10 градусов, в Подмосковье - плюс 6-11", - сообщил Тишковец.