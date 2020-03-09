Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Рекордно теплая погода до плюс 10 градусов без существенных осадков ожидает москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием фронтальной системы, из-за чего в небе кое-где соберутся облака и не исключено, что брызнет незначительный локальный дождь. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в столице плюс 8-10 градусов, в Подмосковье - плюс 6-11", - сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что незначительный дождь не помешает температурному фону оставаться в зоне аномального тепла, претендуя на повтор рекорда 2017 года, когда воздух прогрелся до плюс 10.
По словам метеоролога, атмосферное давление будет меняться незначительно и составит 750 миллиметров ртутного столба. Ветер южной четверти 3-8 метра в секунду.