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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:38+0300
https://ria.ru/20200309/1568334011.html
Биткоин потерял в цене около 10% вслед за мировыми рынками
https://cdn25.img.ria.ru/images/151379/55/1513795515_0:0:3282:1847_1036x0_80_0_0_36d871ced15fab55f0dcdb2044f5fca5.jpg
РИА Новости

Биткоин потерял в цене около 10% вслед за мировыми рынками

09:35 09.03.2020 (обновлено: 12:38 09.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цена самой популярной криптовалюты - биткоина - падает более чем на 11% и впервые - вслед за котировками мировых рынков, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.58 мск биткоин дешевеет на 9,69%, до 7901 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на 8,89%, до 7944 долларов. Минутами ранее падение превышало 11%, до 7675 долларов на Binance.
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Альтернативные криптовалюты тоже в минусе: Ethereum дешевел на 13,62%, до 199,41 доллара, Ripple на 12,17% - до 0,20 доллара, Bitcoin Cash на 17,15% - до 265,73 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 222,357 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 63,8% всего рынка криптовалют.
Как пояснил РИА Новости технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz), падение цены биткоина - "побочный эффект от снижения мировых рынков". "Мировые рынки падают, а биткоин получает побочный ущерб. Цена будет снижаться, пока не прекратится паника на мировых рынках", - считает он.
Эксперт отметил, что цена нефти упала более чем на 30%, а доходность американских 30-летних облигаций опустилась ниже 1%. "Коронавирус не был причиной всего этого, но он стал, безусловно, катализатором", - считает Олшевич.
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