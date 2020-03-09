Биткоин потерял в цене около 10% вслед за мировыми рынками

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цена самой популярной криптовалюты - Цена самой популярной криптовалюты - биткоина - падает более чем на 11% и впервые - вслед за котировками мировых рынков, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.58 мск биткоин дешевеет на 9,69%, до 7901 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на 8,89%, до 7944 долларов. Минутами ранее падение превышало 11%, до 7675 долларов на Binance.

Альтернативные криптовалюты тоже в минусе: Ethereum дешевел на 13,62%, до 199,41 доллара, Ripple на 12,17% - до 0,20 доллара, Bitcoin Cash на 17,15% - до 265,73 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 222,357 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 63,8% всего рынка криптовалют.

Как пояснил РИА Новости технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz), падение цены биткоина - "побочный эффект от снижения мировых рынков". "Мировые рынки падают, а биткоин получает побочный ущерб. Цена будет снижаться, пока не прекратится паника на мировых рынках", - считает он.