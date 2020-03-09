ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Свое решение ЦБ объяснил стремлением повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.
Кроме того, регулятор намерен в случае необходимости задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.
В понедельник курс рубля упал до минимумов 2016 года. так, доллар торгуется по 72,04 рубля, евро — по 82,1 рубля.
Bloomberg отмечает, что последний раз подобное наблюдалось в 1991 году после окончания войны в Персидском заливе.
Ситуация на нефтяном рынке стала следствием появившихся новостей о том, что участники ОПЕК+ не договорились о продлении договоренности по сокращению добычи.