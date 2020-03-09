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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:38+0300
https://ria.ru/20200309/1568333983.html
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4349f58a62b52559e28dbc7da3b2261.jpg
РИА Новости

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

09:17 09.03.2020 (обновлено: 12:38 09.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Свое решение ЦБ объяснил стремлением повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.
Кроме того, регулятор намерен в случае необходимости задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.
В понедельник курс рубля упал до минимумов 2016 года. так, доллар торгуется по 72,04 рубля, евро — по 82,1 рубля.
Причиной стало обрушение цен на нефть: стоимость нефти марки Brent снизилась на 31%, WTI — на 27%.
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Bloomberg отмечает, что последний раз подобное наблюдалось в 1991 году после окончания войны в Персидском заливе.
Ситуация на нефтяном рынке стала следствием появившихся новостей о том, что участники ОПЕК+ не договорились о продлении договоренности по сокращению добычи.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Никакой особой помощи и не нужно. Достаточно будет банкротства нефтяной и газовой отрасли в США в ближайшие несколько месяцев. Просто запасаемся попкорном.
9 марта, 09:32
IInferno
63400026
Боюсь, это не сильно поможет уже. И по степени воздействия это решение далеко не такое впечатляющее, как подарок от ОПЕК+
9 марта, 09:22
эиэльф и Петров
2342108
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