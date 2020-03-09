ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Кроме того, регулятор намерен в случае необходимости задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

Ситуация на нефтяном рынке стала следствием появившихся новостей о том, что участники ОПЕК+ не договорились о продлении договоренности по сокращению добычи.